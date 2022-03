Những đôi mắt cú vọ sẽ nhận ra điểm chung giữa hội người yêu màn ảnh của Nam Joo Hyuk

Han Ji Min giống như sự kết hợp của Lee Sung Kyung và Suzy vậy bởi cô đã đồng thời vừa cắt tóc bob vừa diện mái thưa truyền thống trong suốt thời gian đóng The Light In Your Eyes. So với hồi nuôi tóc dài thì đúng là kiểu tóc này giúp cô trẻ hơn thật