Sự kết hợp giữa bộ ba chống lão hóa - oxy hóa quyền năng Vitamin C, E và Ferulic Acid đem lại khả năng trẻ hóa da tuyệt vời. Serum giúp bảo vệ da khỏi hư tổn do các gốc tự do sản sinh từ yếu tố môi trường như ô nhiễm khí quyển, tia UVA/UVB và bức xạ hồng ngoại gây ra. Ngoài ra, serum còn ngăn ngừa nếp nhăn hình thành, cải thiện độ đàn hồi của da, giúp làm đều màu và làm sáng da