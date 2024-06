Những chiếc đồng hồ xa xỉ trên màn ảnh xứ sở kim chi

Bạn có từng ngẩn ngơ trước phong cách thời thượng của những nhân vật trong phim truyền hình Hàn Quốc? Từ những bộ cánh lộng lẫy đến những phụ kiện tinh tế, mỗi chi tiết đều như một lời khẳng định cho gu thẩm mỹ đỉnh cao. Và ẩn sau những vẻ ngoài ấy, những chiếc đồng hồ xa xỉ - như những "ngôi sao" thầm lặng - góp phần nâng tầm phong cách của các nhân vật, khiến họ trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Hãy tưởng tượng Sarah Jessica Parker trong vai Carrie Bradshaw (Sex and the City) sẽ thế nào nếu không có những đôi giày Manolo Blahnik và Jimmy Choo làm điểm nhấn. Cũng giống như vậy, những chiếc đồng hồ xa xỉ trong phim Hàn Quốc như một điểm nhấn độc đáo, khẳng định cá tính và đẳng cấp của nhân vật. Từ những bộ phim đình đám như "Vincenzo" với Song Joong Ki hay "Nữ hoàng nước mắt" với Kim Ji Won, những chiếc đồng hồ xa xỉ đã trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu, khiến cho phong cách của các nhân vật thêm phần ấn tượng và thu hút.

Hãy cùng khám phá những chiếc đồng hồ xa xỉ đắt tiền nhất, từng xuất hiện trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám, và tìm hiểu bí mật thời trang ẩn chứa trong từng chiếc đồng hồ ấy!

Piaget Polo Date

Vẻ ngoài thanh lịch của Son Ye-jin trong "Thirty-Nine" đã thu hút sự chú ý của người xem, trong đó có chiếc đồng hồ Piaget thanh lịch.

Trong bộ phim "Thirty-Nine" (2022), Son Ye Jin vào vai Cha Mi Jo, một bác sĩ và giám đốc của Phòng khám Da liễu Gangnam. Là người gắn liền với ngành công nghiệp làm đẹp, phong cách của nhân vật Mi Jo xoay quanh những bộ trang phục thanh lịch với gam màu champagne và pastel. Để kết hợp hoàn hảo với những bộ suit blazer và áo khoác tweed, Son Ye Jin đã lựa chọn những chiếc đồng hồ đẹp mắt đến từ các thương hiệu cao cấp như Piaget.

Trong số những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất từng xuất hiện trong phim Hàn Quốc, chiếc Piaget Polo Date xuất hiện trên cổ tay của Son Ye Jin là một lựa chọn đầy tinh tế. Chiếc đồng hồ sang trọng này có giá hơn 1,2 tỷ đồng, được chế tác với vỏ 18k vàng và 60 viên kim cương cắt brilliant lấp lánh trên viền bezel. Hoàn hảo để kết hợp với những bộ trang phục lịch sự, chiếc đồng hồ này là sự lựa chọn tinh tế cho phong cách trưởng thành của Mi Jo.

Hublot Unico King Gold

Song Jong Ki và chiếc chiếc Unico Gold trong phim "Vincenzo".

Trong "Vincenzo", Song Joong Ki vào vai một luật sư có mối liên hệ với Mafia, luôn xuất hiện với những bộ vest ba mảnh được may đo hoàn hảo. Để phù hợp với nhân vật và vẻ ngoài lịch lãm, Song Joong Ki đã đeo nhiều chiếc đồng hồ xa xỉ. Một trong số đó nổi bật bởi thiết kế thanh lịch là chiếc Hublot Unico King Gold.

Với thiết kế công nghiệp, chiếc đồng hồ chronograph lên dây cót tự động này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Vincenzo, đặc biệt là những hành động quyết đoán của anh. Về mặt thiết kế, đồng hồ cũng toát ra vẻ mạnh mẽ với những ốc vít trên viền bezel và núm vặn bọc cao su, khiến nó trở thành một phụ kiện nổi bật cho mọi bộ trang phục. Đây là một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất xuất hiện trong phim, với giá hơn 1 tỷ đồng.

Ballon Bleu de Cartier

Kim Ji Won đang diện đồng hồ xa xỉ của Cartier.

Trong "Nữ hoàng nước mắt", Hong Hae In do Kim Ji Won thủ vai toát lên vẻ kiêu sa và sang trọng với những bộ cánh lộng lẫy đến từ Chanel và Valentino. Phong cách thời trang ấy càng thêm phần rạng rỡ với những phụ kiện tinh tế, từ trang sức lấp lánh đến những chiếc đồng hồ đắt giá.

Trong số những chiếc đồng hồ xuất hiện trong phim, Ballon Bleu de Cartier nổi bật như một "viên ngọc" quý giá với mức giá gần 400.000.000 đồng. Đồng thời là một trong những chiếc đồng hồ đắt giá nhất từng xuất hiện trong phim Hàn Quốc.

Mặt đồng hồ sunray lấp lánh với 21 viên kim cương cắt brilliant kết hợp cùng dây đeo da cá sấu màu xanh tạo nên một tổng thể thanh lịch và tinh tế. Chiếc đồng hồ này như một lời khẳng định cho phong cách đầy quyền lực và sang trọng của Hae In, khiến nó trở thành lựa chọn thời trang hoàn hảo cho những ai muốn thể hiện sự kiêu sa và tinh tế.

Piaget Extremely Lady

Seo Ye Ji đeo chiếc đồng hồ sang trọng của Piaget.

Seo Ye Ji trong vai Ko Moon Young trong "It’s Okay to Not Be Okay" là một biểu tượng thời trang khó quên. Phong cách của cô, được tô điểm bởi những bộ cánh đến từ những thương hiệu danh tiếng như Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, và Miu Miu,... tỏa sáng với vẻ đẹp hiện đại và thanh lịch, khiến Moon Young trở thành một nhân vật nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn.

Thêm vào đó, chiếc đồng hồ Extremely Lady Bracelet của Piaget càng tôn lên sự lộng lẫy cho những bộ trang phục của cô. Chiếc đồng hồ này (có giá khoảng 500.000 triệu đồng) là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, với mặt đồng hồ hình oval mạ bạc được bao bọc bởi viền bezel đính đá lấp lánh. Vàng trắng và kim cương tỏa sáng rạng ngời, thể hiện sự sang trọng và quyền lực, biến nó thành một món đồ xứng đáng góp mặt trong "nhật ký thời trang" của Moon Young.

Piaget Polo

Lee Junho trong vai Gu Won, người thừa kế của tập đoàn khách sạn hạng sang trong "King the Land", đã tạo nên một màn chào sân ấn tượng bằng cách nhảy dù đến nơi làm việc. Dù không làm việc trong ngành tài chính, Gu Won lại mang dáng dấp của một "thái tử" điển hình trong những câu chuyện ngôn tình, với phong cách lịch lãm và sang trọng.

Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Junho cũng là đại sứ toàn cầu của Piaget.

Gu Won thường xuyên xuất hiện với những bộ vest lịch lãm và trang phục thanh lịch, đồng thời thể hiện niềm đam mê với đồng hồ. Trong một cảnh phim, anh tự hào khoe bộ sưu tập đồng hồ Piaget của mình. Là đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu Piaget tại Hàn Quốc, Lee Junho đã có cơ hội "phô trương" những chiếc đồng hồ này trong phim.

Chiếc đồng hồ Piaget Polo chronograph, đóng vai trò trung tâm trong một cảnh phim, là một tuyên ngôn về sự sang trọng mạnh mẽ. Với vẻ đẹp thanh lịch và phóng khoáng, chiếc đồng hồ chronograph lên dây cót tự động với mặt đồng hồ guilloché màu xanh ngang phù hợp với mọi trang phục lịch sự. Vỏ thép có đường kính 42 mm tạo nên vẻ nam tính mạnh mẽ. Với giá hơn 500.000 triệu đồng, đây là một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất từng xuất hiện trong phim Hàn Quốc.

Chopard Alpine Eagle

Chopard đã đóng một vai trò đặc biệt trong "Hạ cánh nơi anh" khi cả hai diễn viên chính, Hyun Bin và Son Ye Jin, đều đeo những chiếc đồng hồ của thương hiệu này. Một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất, nữ thừa kế Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin thủ vai) cố gắng cầm cố chiếc đồng hồ Chopard Happy Sport của mình cho một người môi giới địa phương ở Bắc Triều Tiên. Một chiếc đồng hồ Chopard khác cũng đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của phim là mẫu Alpine Eagle, mà Se Ri mua làm quà tặng cho Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin thủ vai).

Bộ sưu tập Alpine được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Alps, thể hiện qua một chiếc đồng hồ mạnh mẽ. Với vỏ kim loại và bộ máy cơ lên dây cót tự động, chiếc đồng hồ này kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao và thời trang hàng ngày. Với giá khoảng 180,000 triệu đồng, chiếc đồng hồ Alpine Eagle là một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất từng xuất hiện trong phim Hàn Quốc.