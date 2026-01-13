Những cách nuôi dạy con bị chê “XƯA RỒI” nhưng cha mẹ thông minh không thể bỏ qua

Gần đây, một người dùng mạng xã hội đã đặt câu hỏi cho các bậc phụ huynh: Những cách nuôi dạy con nào bị xem là "tệ" trong mắt các cha mẹ trẻ hiện đại, nhưng thực chất lại không hề xấu?

Câu hỏi được đăng trên diễn đàn r/AskReddit và nhanh chóng thu hút hơn 1.300 bình luận. Phần lớn người tham gia đều phản đối việc cha mẹ kiểm soát quá mức cuộc sống của con cái, đồng thời chia sẻ những cách nuôi dạy giúp trẻ tự lập, bền bỉ và mạnh mẽ hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng những phương pháp nuôi dạy bị gắn mác "xấu" thực chất lại giúp trẻ xây dựng sự tự tin, chẳng hạn như cho con dành thời gian một mình, tự xoay xở mà không phải lúc nào cũng có người lớn kè kè bên cạnh.

Để con ở một mình (đúng độ tuổi)

Việc để con ở một mình trong khoảng thời gian phù hợp với độ tuổi là điều cần thiết. Đến một lúc nào đó, trẻ phải học cách tự chơi, tự xoay xở, thậm chí tự chuẩn bị bữa ăn đơn giản, tuỳ vào độ tuổi. Dĩ nhiên, mấu chốt nằm ở hai chữ phù hợp, và còn phụ thuộc vào việc khu vực sống có an toàn hay không. Có ý kiến cho rằng mạng xã hội khiến nỗi lo của phụ huynh bị thổi phồng, lúc nào cũng sợ chuyện xấu có thể xảy ra.

Làm ngơ khi con ăn vạ (nếu không nguy hiểm)

Miễn là con không tự làm đau mình, không làm hại người khác hay phá đồ đạc, cách tốt nhất đôi khi là để con tự "xả" cho mệt rồi thôi. Nhiều bố mẹ nhượng bộ quá nhanh, vô tình dạy con rằng: "Chỉ cần làm ầm lên đủ lâu là bố mẹ sẽ cho mình thứ mình muốn". Và thế là cơn ăn vạ ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa: Jason Sung/ Unsplash

Đứng về phía giáo viên

Giả sử nếu giáo viên phải gọi cho bạn để nói rằng con bạn nói nhiều và gây mất trật tự, thì hãy xử lý chuyện đó, đừng bao che. Nhiều giáo viên cho biết họ đang phải đối mặt với sự phản ứng và gay gắt từ phụ huynh nhiều hơn trước và điều này không hề có lợi cho trẻ.

Giữ con tránh xa Internet

Không cho trẻ nhỏ dùng iPad, điện thoại hay tiếp cận Internet bị xem là nuôi dạy quá nghiêm khắc, không vui. Nhưng thực tế, những phụ huynh hạn chế Internet cho con lại đang làm rất tốt, vì Internet không phải là nơi thân thiện để một đứa trẻ tự do khám phá.

Những quan điểm nuôi dạy trẻ từng bị gắn mác "khắt khe", "lỗi thời" hay "không hợp thời đại" đôi khi lại xuất phát từ mong muốn rất đơn giản là giúp trẻ tự lập, biết chịu trách nhiệm và đối mặt với thế giới thực.

Điều quan trọng có lẽ không phải là chạy theo một xu hướng nào, mà là hiểu rõ con mình cần gì, ở độ tuổi nào. Bởi suy cho cùng, "lạ" hay "gây tranh cãi" không đồng nghĩa với sai, nhất là khi mục tiêu cuối cùng vẫn là để trẻ lớn lên vững vàng và tự tin hơn.