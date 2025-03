Theo thông báo của Bộ Công an, trong hai ngày 8-9/3 tại Hà Nội, Bộ Công an sẽ tổ chức chương trình gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”, cùng nhiều hoạt động về truyền thống vẻ vang, sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân.