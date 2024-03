Những bộ cánh khiến Selena Gomez lọt top trang phục thảm họa

Selena Gomez tham dự sự kiện vinh danh những nữ nghệ sĩ trong làng nhạc Billboard Women in Music awards năm 2015. Người đẹp xuất hiện trên thảm xanh với bộ váy bạc sequin 2 dây trễ nải, khoác áo khoét nách. Diện mạo tổng thể của nữ ca sĩ bị chê mặc xấu, trang phục rườm rà, áo khoác có thiết kế “khó hiểu” với phần cánh tay đính lông, khoét dở dang. Bộ váy của Selena bị đánh giá đã lỗi thời, cô phối với quần tất mỏng và cao gót hở mũi cũng gây mất điểm. Gần đây, giọng ca Same Old Love chịu khó diện đồ sexy khoe thân hình giảm cân thành công, tuy nhiên theo Mirror bộ váy lần này là thất bại thời trang hiếm thấy của cô. Thêm vào đó, kiểu tóc buộc sau gáy, chẻ ngôi giữa già dặn - đối lập với gương mặt vốn bụ bẫm của nữ ca sĩ.