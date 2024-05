Rihanna là một trong số ít những người tham dự Met Gala năm 2015 mặc trang phục của các nhà thiết kế Trung Quốc (chủ đề của gala năm nay là “China: Through the Looking Glass, tạm dịch: Trung Quốc qua lăng kính). Đáng ngạc nhiên là Rihanna đã chủ động tìm trang phục này từ trên Google. Việc giúp đỡ nữ ca sĩ di chuyển đến thảm đỏ và xuyên suốt sự kiện cũng là một thử thách “khó nhằn” nhưng kết quả sau cùng khiến cho tâm huyết của cả ekip thật sự vô cùng xứng đáng.