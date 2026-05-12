Lưu Hiểu Khánh nói về quyết định không sinh con: “Tôi từng rất muốn có con”

Ở tuổi ngoài 70, Lưu Hiểu Khánh vẫn là một trong những biểu tượng đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây chú ý bởi cuộc đời nhiều thăng trầm, nữ diễn viên còn nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận khi thẳng thắn chia sẻ về quyết định không sinh con.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lưu Hiểu Khánh cho biết bà chưa từng hối hận với lựa chọn của mình.

Theo nữ diễn viên, thời điểm bà nổi tiếng cũng chính là giai đoạn thích hợp nhất để sinh con. Tuy nhiên vì quá bận rộn với công việc và liên tục đối mặt với những biến động trong hôn nhân nên bà đã bỏ lỡ cơ hội làm mẹ.

“Tôi từng rất muốn có con, nhưng lúc đó hoặc là đang quay phim, hoặc là giải quyết chuyện gia đình. Tôi không có một môi trường đủ ổn định để nuôi dạy một đứa trẻ”, bà chia sẻ.

Lưu Hiểu Khánh cũng cho rằng nếu không thể cho con một gia đình trọn vẹn thì tốt hơn hết không nên sinh con, đó mới là trách nhiệm với cả đứa trẻ lẫn bản thân mình.

“Đứa trẻ có cuộc đời riêng, không phải thuộc về bạn”

Nữ diễn viên tiết lộ một cuộc trò chuyện nhiều năm trước tại Paris đã khiến bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về chuyện sinh con.

Khi đó, một người bạn hỏi bà: “Trung Quốc đã có quá nhiều người rồi, tại sao cô vẫn muốn sinh con?”

Người này còn nói thêm: “Mỗi người đều là một sinh mệnh độc lập. Không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác.”

Những lời nói đó khiến Lưu Hiểu Khánh nhận ra bà không muốn sinh con chỉ vì áp lực “nối dõi” hay quan niệm truyền thống.

Trong hồi ký, nữ diễn viên từng viết:

“Trong kịch bản cuộc đời tôi chưa bao giờ có trang mang tên làm mẹ”.

Theo bà, trở thành một phiên bản trọn vẹn của chính mình còn quan trọng hơn việc cố gắng làm một người mẹ khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng.

“Tôi vẫn sẽ chọn như vậy nếu được làm lại”.

Lưu Hiểu Khánh cho biết nếu được quay lại quá khứ, bà vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự và không xem việc không sinh con là điều thiếu sót. Bà cũng cho rằng quan niệm “nuôi con để dưỡng già” hiện nay không còn phù hợp như trước bởi con cái cũng có cuộc sống, công việc và gia đình riêng.

“Nhiều người có con nhưng tuổi già vẫn sống trong viện dưỡng lão. Bản thân là bản thân, con cái là con cái ”, nữ diễn viên nói.

Trước đây, Lưu Hiểu Khánh từng rất yêu thương cháu trai và xem như con ruột. Bà thậm chí từng chia sẻ sẽ nhờ cháu chăm sóc tuổi già. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, mối quan hệ giữa hai bên dần xa cách khi cháu trai trưởng thành, có cuộc sống riêng và xuất hiện nhiều khác biệt trong quan điểm gia đình.

Nữ diễn viên sau đó cũng thay đổi ý định để lại tài sản cho cháu trai, thay vào đó tuyên bố muốn hiến tài sản cho lĩnh vực điện ảnh.

Trong mắt nhiều người, việc không có con có thể là điều tiếc nuối. Nhưng với Lưu Hiểu Khánh, đó lại là lựa chọn giúp bà có thêm thời gian để sống tự do, theo đuổi sự nghiệp và trải nghiệm cuộc đời theo cách mình mong muốn.

Nguồn: Sohu