Những bậc cha mẹ về già cô đơn thường mắc chung 6 lỗi: Không sửa sớm, tương lai hối hận không kịp

Không ai sinh con ra để rồi đến cuối đời phải sống một mình trong cô đơn và lặng lẽ. Thế nhưng, thực tế lại đang cho thấy điều ngược lại khi càng ngày càng nhiều người già phải tự xoay xở với tuổi xế chiều, dù từng dành cả thanh xuân cho con cái. Câu hỏi đau lòng là tại sao lại như vậy?

Lý do nhiều lúc không phải vì con cái tệ bạc, cũng không hẳn vì xã hội lạnh lùng. Trong rất nhiều trường hợp, sự cô đơn ấy bắt đầu từ chính những thói quen, cách dạy dỗ và yêu thương sai lầm của cha mẹ từ thời con còn nhỏ. Dưới đây là 6 lỗi mà nhiều bậc cha mẹ từng mắc phải, tưởng là "thương con hết lòng" nhưng hóa ra lại gieo mầm cho sự xa cách khi về già.

1. Làm hết cho con, không để con làm gì cho mình

Tình yêu thương vô điều kiện khiến nhiều cha mẹ sẵn sàng gánh vác tất cả cho con từ việc nhỏ như dọn phòng, rót nước, cho đến chuyện lớn như quyết định học hành, sự nghiệp. Nhưng càng làm thay, con càng không biết cách quan tâm ngược lại. Không phải vì chúng vô tâm mà đơn giản vì chúng chưa từng học cách chăm sóc ai, kể cả người đã nuôi mình.

Khi về già, cha mẹ cần con giúp đỡ, cần được chăm sóc, cần một lời hỏi han... nhưng con lại không biết phải bắt đầu từ đâu vì từ nhỏ đã không được trao cơ hội để yêu thương ngược lại.

2. Không dạy con lòng biết ơn

Rất nhiều cha mẹ chỉ chú trọng dạy con học giỏi, thành công, tự lập... mà quên dạy một kỹ năng quan trọng hơn: biết nói lời cảm ơn. Những đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ "mọi thứ cha mẹ làm là điều đương nhiên" sẽ không bao giờ nhìn thấy sự hy sinh lặng lẽ. Khi không thấy, chúng cũng không biết trân trọng.

Đến khi cha mẹ yếu đi, cần sự đỡ đần, thì những đứa trẻ ấy sẽ tiếp tục nghĩ rằng cha mẹ phải tự lo được , như cách mà họ từng luôn làm được. Không biết ơn thì làm sao biết hiếu?

3. Luôn tỏ ra mạnh mẽ quá mức

Có những cha mẹ cả đời chỉ biết gồng gánh, luôn nhẫn nại, không than vãn, không yếu đuối trước mặt con. Nhưng chính sự mạnh mẽ tuyệt đối ấy lại khiến con nghĩ rằng cha mẹ không cần ai cả. Khi về già, cần một vòng tay, một lời hỏi han, cha mẹ ngồi chờ con chủ động, còn con thì chờ mãi cũng không thấy dấu hiệu "cha mẹ đang cần mình".

Bi kịch ở đây là cả hai đều chờ, đều thương nhau, nhưng không ai lên tiếng. Và rồi, mỗi người dần quen với sự xa cách.

4. Dạy con lý trí quá mức vô tình làm nguội đi tình thân

Trong hành trình dạy con trưởng thành, nhiều cha mẹ vô tình biến con thành "cỗ máy đạt thành tích" khi lúc nào cũng chỉ chăm chăm dạy phân tích, dạy lý trí, dạy đặt mục tiêu... mà quên dạy yêu thương. Những đứa trẻ lớn lên giỏi tính toán thời gian, sắp xếp công việc, biết ưu tiên logic nhưng lại lúng túng khi đối diện với cha mẹ già nua, lẩm cẩm, dễ xúc động.

Khi cha mẹ cần con ở bên, những đứa trẻ lý trí ấy có thể sẽ nói: "Con bận", "Con sắp đi công tác", "Con gửi tiền rồi mà"... Bởi trong suy nghĩ của chúng, giá trị của yêu thương đã bị thay thế bằng sự hiệu quả.

5. Không chia sẻ cảm xúc thật, chỉ "hy sinh trong im lặng"

Nhiều cha mẹ luôn chọn im lặng khi buồn, giấu nước mắt, không nói thật lòng mình với con vì nghĩ "con còn nhỏ", "nó không hiểu đâu". Nhưng con càng lớn, càng khó để hiểu một người chưa bao giờ chia sẻ. Sự "hy sinh trong im lặng" tưởng là cao cả, nhưng lại khiến con không hiểu cha mẹ cần gì, nghĩ gì, đang vui hay buồn.

Khi con không nhìn thấy cha mẹ là một con người đầy cảm xúc thì về già, cha mẹ cũng sẽ trở thành "người lạ" trong chính gia đình mình.

6. Chỉ tập trung nuôi dạy con mà quên yêu thương chính mình

Một sai lầm phổ biến nữa mà rất nhiều phụ huynh mắc phải, đó chính là dồn hết thời gian, tiền bạc, cảm xúc cho con cái mà quên xây dựng cuộc sống riêng của mình. Đến khi con lớn, có cuộc đời riêng, cha mẹ nhìn lại thì thấy mình chẳng còn gì ngoài những bữa cơm lặng lẽ và chiếc điện thoại không đổ chuông.

Thực tế là, càng sống hết mình với bản thân, càng giữ được các mối quan hệ lành mạnh ngoài gia đình, cha mẹ càng ít rơi vào cảm giác cô đơn. Không ai yêu thương mình bằng chính mình trước.