Bước sang tuổi 41, Song Joong Ki đang bước vào một giai đoạn khá đặc biệt trong sự nghiệp. Không còn xuất hiện dày đặc với những dự án gây sốt toàn châu Á như thời kỳ hoàng kim, nam diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng bên gia đình nhỏ và hai con. Thế nhưng, sự khép kín này cũng khiến mỗi lần lộ diện hiếm hoi của anh thành tâm điểm để dư luận "mổ xẻ". Tài tử Hậu Duệ Mặt Trời liên tục trở thành chủ đề bàn tán xoay quanh nhan sắc, tốc độ lão hóa và đặc biệt là vóc dáng có phần nhỏ bé.

Suốt gần hai thập kỷ hoạt động, chiều cao luôn là một trong những đề tài gây bàn luận dai dẳng nhất xoay quanh Song Joong Ki. Giữa một nền giải trí mà phần lớn các tài tử hạng A cùng thời đều sở hữu chiều cao vượt trội trên 1m80, ngôi sao sinh năm 1985 không ít lần bị đặt dấu hỏi lớn về chiều cao thực tế của mình.

Sự tò mò từ công chúng càng được đẩy lên cao khi người đồng hành bên cạnh nam diễn viên hiện tại lại là Katy Louise Saunders - một cựu diễn viên người Anh có chiều cao trên 1m70 cùng khung xương nổi bật của phụ nữ phương Tây. Từ thời những bức ảnh hẹn hò đầu tiên bị rò rỉ cho đến lần hiếm hoi công khai sánh đôi tại sự kiện ở Seoul hồi tháng 4/2026, cặp đôi vô tình trở thành "thước đo sống" giúp công chúng có câu trả lời rõ ràng hơn về chiều cao thật của Song Joong Ki sau nhiều năm hoài nghi.

Bên cạnh những lời tán dương dành cho vẻ trẻ trung của tài tử họ Song hay sắc vóc quyến rũ của bà xã anh sau hai lần sinh nở, công chúng đổ dồn sự quan tâm vào tỷ lệ hình thể của hai vợ chồng. Những lần đi bên người vợ Tây cao 1m71 đi giày bệt, Song Joong Ki cho thấy anh không hề lép vế, thậm chí cao hơn vợ một khoảng kha khá. Từ đó, chiều cao ngoài đời của nam tài tử được ước tính dao động khoảng 1m74 - 1m75.

Nhờ có người bạn đồng hành đặc biệt, đã phần nào giúp nam diễn viên gỡ bỏ mác khai gian hàng chục centimet chiều cao ngày trước. Bởi trong khi hồ sơ cá nhân công bố con số 1m78, các cuộc đối chiếu online của cư dân mạng lại liên tục đưa ra kết luận khác mỗi khi Song Joong Ki xuất hiện bên cạnh các đồng nghiệp. Từ ảnh sự kiện đến hậu trường phim ảnh, nam diễn viên nhiều lần bị cho là chỉ cao khoảng 1m73 hoặc thấp hơn, cách biệt đáng kể so với thông tin trong bảng profile được công bố.

Nỗi ám ảnh này thậm chí bị đẩy lên vào đầu năm nay khi một bức ảnh do AI thiết lập bỗng nhiên viral mạnh mẽ trên mạng xã hội Weibo. Bức ảnh gom 6 nam thần quyền lực nhất Kbiz gồm Song Joong Ki, Lee Min Ho, Park Seo Joon, Lee Dong Wook, Ji Chang Wook và Gong Yoo vào chung một khung hình theo đúng thông số chiều cao thực tế. Kết quả, tài tử Vincenzo trông thấp bé và lọt thỏm hoàn toàn giữa dàn đồng nghiệp đều cao trên 1m82.

Song, nếu vài centimet có thể giúp giải quyết những tranh cãi về ngoại hình, thì thời trang cao cấp lại là một bài toán khác. Ở đó, chiều cao chỉ là một phần của câu chuyện, còn khí chất và khả năng khiến bộ trang phục trở nên thuyết phục mới là điều tạo nên khác biệt.

Tháng 5/2023, Song Joong Ki từng được công bố là đại sứ thương hiệu chính thức của Louis Vuitton. Danh phận này được nhà mốt Pháp xác nhận đúng thời điểm nam diễn viên xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes để quảng bá bộ phim Hopeless. Đại diện Louis Vuitton khi đó cho biết họ chào đón tài tử Hàn Quốc trong vai trò người đồng hành mới, mở ra hành trình hợp tác cùng một nghệ sĩ luôn sẵn sàng phiêu lưu và thử nghiệm những điều mới mẻ.

Trong khuôn khổ Cannes 2023, Song Joong Ki liên tục xuất hiện trong các thiết kế của Louis Vuitton. Chỉ một tháng sau, anh tiếp tục có mặt tại hàng ghế đầu show diễn Louis Vuitton Men Xuân/Hè 2024 ở Paris Fashion Week với bộ suit kẻ caro oversized mang tinh thần menswear đương đại. Tuy nhiên, cũng từ đây, những tranh luận về mức độ hòa hợp giữa Song Joong Ki và Louis Vuitton bắt đầu xuất hiện.

Đến tháng 12 cùng năm, nam diễn viên tiếp tục góp mặt tại show Louis Vuitton Men's Pre-Fall 2024 ở Hong Kong. Lần này, tạo hình mang hơi hướng phi giới tính gồm trench coat dáng dài, quần culotte, tất trắng cao cổ và giày bệt đã đẩy luồng ý kiến trái chiều lên cao trào trên mạng xã hội.

Không ít khán giả cho rằng bộ trang phục lấn át vóc dáng của nam diễn viên, trong khi số khác nhận xét hình ảnh mềm mại, trẻ trung vốn là thế mạnh của Song Joong Ki chưa thực sự tương thích với tinh thần thời trang mà Louis Vuitton theo đuổi.

Dù câu chuyện thần thái có thể cứu vớt vóc dáng trong các bộ ảnh shooting, nhưng việc những lần xuất hiện tại event lớn đều tạo ra các cuộc tranh luận tương tự đã khiến mối quan hệ giữa Song Joong Ki và Louis Vuitton vốn mới mẻ lại càng mờ nhạt trong mắt đại chúng.

Song Joong Ki sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể và sức ảnh hưởng không thể phủ nhận, nhưng sự tương hợp với một luxury brand như Louis Vuitton để tạo ra những màn xuất hiện mãn nhãn, bùng nổ, là khuyết điểm mà nam tài tử cần phải thừa nhận.

Hoạt động đáng chú ý cuối cùng giữa Song Joong Ki và Louis Vuitton là hai bộ ảnh bìa liên tiếp cho Arena Homme và Esquire Korea vào tháng 5/2024, tròn một năm sau ngày anh được công bố danh phận đại sứ.

Chỉ một tháng sau đó, Louis Vuitton giới thiệu tài tử cao 1m84 - Gong Yoo - là gương mặt đồng hành mới của thương hiệu tại Hàn Quốc. Dừng lại trong âm thầm - việc Song Joong Ki không còn xuất hiện trong các chiến dịch, show diễn hay hoạt động quảng bá của Louis Vuitton kể từ giữa năm 2024 khiến người ta ngầm hiểu rằng mối lương duyên giữa hai bên chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm và không tiếp tục được gia hạn.

Kể từ đó đến nay, Song Joong Ki dần xuất hiện nhiều hơn trong vai trò một người đam mê golf. Đầu 2025, nam diễn viên được bổ nhiệm làm Đại sứ Phát triển Golf Toàn cầu (Global Golf Development Ambassador) của The R&A - Hiệp hội Golf Hoàng gia Anh. Bên cạnh đó, anh cũng nhiều lần thể hiện mối quan hệ thân thiết với Ralph Lauren thông qua các sự kiện thời trang, dù vai trò chính thức với thương hiệu này vẫn chưa được xác nhận.

Ảnh: IGNV, X