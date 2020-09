Nhờ cao tay sửa 1 chi tiết mà Sam lấn lướt hoàn toàn Đỗ Mỹ Linh khi đụng hàng

Mỗi khi có "đụng hàng" xảy ra thì lại có dịp để các quý cô làng giải trí so kè nhan sắc, vóc dáng và óc sáng tạo trong khoản mix đồ. Mới đây, dân tình lại vừa được dịp so kè một màn đụng độ váy áo giữa Sam và HH Đỗ Mỹ Linh. Họ cùng diện 1 mẫu váy lạ mắt nhưng cách ăn vận lại khác hẳn nhau, trong khi Đỗ Mỹ Linh bị chê vì khồng ưng mắt thì Sam lại khiến biến tấu khiến váy áo thú vị và hợp nhãn hơn hẳn.



Còn nhớ cách đây không lâu, HH Đỗ Mỹ Linh từng bị chê tơi tả khi diện mẫu váy với thiết kế sáng tạo lạ mắt. Phần đặc biệt của thiết kế này chính là chi tiết phần vai may bồng nhọn hoắt khiến hình ảnh của cô trông cứng nhắc, thiếu mềm mại, vai ngang.

Dù đã có thêm chi tiết cut out ở phần ngực và phần hông may bồng để tạo độ tôn vòng 2 nhưng tổng thể hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh vẫn khá cứng nhắc, không tôn dáng. Đây là một trong những bộ cánh kém đẹp hiếm hoi mà Đỗ Mỹ Linh mắc phải. Dù style của Đỗ Mỹ Linh đã thay đổi khá nhiều so vưới thời điểm mới đăng quang, ngày càng cá tính và ấn tượng hơn nhưng bộ cánh này rõ ràng không hề phù hợp với cô.

Sam cũng vừa diện mẫu váy này trong sự kiện mới đây nhưng hình ảnh của cô lại gợi cảm và mềm mại hơn hẳn. Lý do là bởi, Sam đã cố tình thay đổi phần vai xẹp xuống không để bồng nhọn hoắt như Đỗ Mỹ Linh.

Chính vì lẽ đó hình ảnh của Sam yêu kiều, nữ tính và duyên dáng hơn hẳn chứ không hề bị bất hợp lý như nàng Hậu.

Sam chọn kiểu tóc buộc cao, uốn xoăn nhẹ, đeo khuyên tai tròn mang đến hình ảnh nữ tính, trẻ trung.

Cùng diện 1 thiết kế nhưng chỉ nhờ thay đổi một chi tiết mà Sam ấn tượng hơn hẳn hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh, bộ cánh mềm mại, tôn dáng hơn hẳn. Vậy mới thấy ăn diện chỉn chu là chưa đủ, người diện đôi khi còn cần biến tấu, thay đổi trang phục để có được bộ cánh phù hợp và ưng mắt hơn.

Sam cùng từng có pha đụng hàng khá hay ho với Ninh Dương Lan Ngọc. Cùng diện 1 chiếc áo xuyên thấu nhưng Sam diện áo blouse xuyên thấu với quần trắng, không sơ vin, mang đến vẻ mềm mại, nữ tính; còn Ninh Dương Lan Ngọc diện áo cùng quần ống rộng xuyệt tông, giấu phần gấu quần trong đôi sandals quai mảnh để tạo vẻ cá tính, chất chơi. Để tạo hiệu ứng hack dáng, Lan Ngọc không quên sơ vin và nhấn nhá chiếc belt bag của Diorm và chiếc áo trench coat dáng lửng, khoác hờ tạo vẻ phóng khoáng, thời thượng.