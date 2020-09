Đau đầu vì lý thuyết kết hợp các thành phần, chị em cứ mua theo 5 cặp sản phẩm này để da "ngập trong sung sướng"

Thực tế, công cuộc chăm da không chỉ xoay quanh việc dưỡng ẩm với kem dưỡng, rửa mặt với sữa rửa mặt... mà nếu muốn da đẹp thì bạn còn cần phải biết được các thành phần nào tốt cho da, những cặp thành phần nào không nên đi với nhau vì có thể làm hại da. Xem quảng cáo có thể thấy sản phẩm có chứa Vitamin C rất tốt, nhưng nếu trong chu trình chăm da của bạn có sản phẩm có chứa AHA/BHA thì đây lại là 1 sự kết hợp tồi tệ và có thể khiến da bị kích ứng. Nếu cảm thấy quá khó để nhớ được các thành phần, thì hãy ghim ngay những cặp sản phẩm sau. Những cặp này đều có tác dụng giúp cải thiện tình trạng da lão hóa hay nám sạm. Hầu hết các sản phẩm này đều có giá không quá đắt đỏ.

Retinol + Hyaluronic acid => Giúp làm ẩm da đầy đủ và giảm kích ứng khi dùng Retinol



Như bạn đã biết retinol là một chất chống oxy hóa mạnh, tác động khiến lớp da chết bong chóc và kích thích tế bào mới phát triển giúp da mịn màng căng bóng hơn. Vậy nên sau khi dùng retinol da sẽ rất khô, bạn luôn cần một sản phẩm có Hyaluronic để dưỡng ẩm, giúp làm dịu làn da. HA cũng giúp làm giảm hư tổn xuất hiện khi dùng retinol.

Sản phẩm gợi ý: Cặp serum Retinol 1% in Squalane và Hyaluronic Acid 2% + B5 của The Ordinary.

Niacinamide + Retinol => Giúp làm giảm kích ứng và tăng hiệu quả của Retinol lên da

Retinol dễ làm da bị kích ứng nhưng chính Niacinamide sẽ là thành phần giúp xoa dịu các kích ứng từ Retinol - Một sự kết hợp không thể ăn ý hơn từ 2 sản phẩm này. Ngoài ra, còn một lưu ý khác khi kết hợp Niacinamide và Retinol đó chính là nên dùng thêm các sản phẩm chống nắng để tạo được lớp màng kép bảo vệ da.

Sản phẩm gợi ý: Tuýp kem Obagi 360 Retinol 0.5 và serum Niacinamide 10% + ZinC 1% của The Ordinary (Nên dùng Niacinamide 30 phút rồi đến Retinol).

Niacinamide + Salicylic acid => Giúp kiểm soát dầu và thu nhỏ lỗ chân lông

Đây là sự kết hợp hoàn hảo dành cho da, với da nhạy cảm thì cặp đôi này cũng hoàn toàn dùng được mà không lo kích ứng. Chúng ta sẽ dùng BHA trước để làm sạch sâu, đẩy mụn ẩn bởi BHA có độ pH thấp hơn và sau đó 20 - 30 phút chúng ta sẽ dùng đến Niacinamide để làm dịu, kháng khuẩn, thu nhỏ lỗ chân lông và làm sáng da.

Sản phẩm gợi ý: Dung dịch 2% BHA Liquid Exfoliant của Paula's Choice và serum Niacinamide 10% + ZinC 1% của The Ordinary.

SPF + Vitamin C => Bảo vệ da hiệu quả dưới ánh nắng mặt trời

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp đánh bật các gốc tự do được hình thành từ tác hại của ô nhiễm môi trường. Trong khi, kem chống nắng sẽ giúp bạn chống lại: UVA gây tổn thương sợi collagen, elastin và cấu trúc da; UVB khiến da bị bỏng rát, tăng nguy cơ gây ung thư da. Cả hai thành phần này khi kết hợp với nhau sẽ giúp bạn nâng tầm bảo vệ da trước những tác hại ngoại lai. Bạn nên dùng vitamin C vào buổi sáng trước khi dùng kem chống nắng để tăng tối đa hiệu quả chống nắng cho da.

Sản phẩm gợi ý: Bôi kem Citamin C suspension 30% in silicone của The Ordinary trước rồi sau đó bôi kem chống nắng Biore UV watery essence SPF 50+ PA++++ để da được bảo vệ tốt nhất.

Retinol + BHA => Giúp cải thiện da mụn

Đây là một “hiểu nhầm” vô cùng lớn về retinol và BHA vì không có bất kỳ một nghiên cứu nào ở bất kỳ đâu chứng minh hay kết luận rằng thành phần loại bỏ tế bào chết AHA/BHA làm mất tác dụng retinol hay làm chúng giảm hiệu quả khi sử dụng trong cùng một quy trình chăm sóc da. Lời khuyên là bạn nên dùng AHA/BHA trước 30 phút rồi sau đó dùng Retinol, tuy nhiên các nàng da nhạy cảm nên chú ý tần suất hoặc dùng cách ngày. Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu kích ứng nào thì nên dừng luôn.

Sản phẩm gợi ý: Dung dịch 2% BHA Liquid Exfoliant của Paula's Choice và serum Retinol 1% in Squalane của The Ordinary

Nguồn: Instagram Rita