Nhìn Tuấn Trần và Phương Anh Đào sát rạt, một nam thần điện ảnh trầm trồ: Hai đứa này có nét phu thê!

Sau một mùa Tết khuấy đảo phòng vé, Báu Vật Trời Cho vẫn chưa hạ nhiệt nhờ sức hút của dàn cast hội tụ combo visual lẫn thực lực diễn xuất. Mới đây, bộ ba Tuấn Trần, Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan tiếp tục khiến các fan của bộ phim thích thú khi hé lộ loạt video hậu trường của một bộ ảnh lấy bối cảnh bên bờ biển. Không chỉ là màn tái hợp giàu cảm xúc, đây còn là bữa tiệc thị giác đúng nghĩa cho netizen ngưỡng mộ nhan sắc của cặp đôi trăm tỷ.

Trong khung cảnh nắng vàng, biển xanh và triền cát trải dài, Phương Anh Đào xuất hiện như một nàng thơ với thiết kế đầm trắng lệch vai, phom dáng ôm nhẹ, xếp nếp mềm mại. Vẫn là layout trong veo, tóc thẳng tự nhiên bay nhẹ theo gió càng tôn lên thần thái mong manh nhưng đầy cuốn hút, đúng chuẩn "ngọc nữ".

Tuấn Trần và Phương Anh Đào khi cạnh nhau, "thở" cũng ra toàn ảnh đẹp (Ảnh @kenhquaysao).

Sát cạnh cô, Tuấn Trần ghi điểm với chiều cao chuẩn, tạo nên size gap hoàn hảo cho cả hai. Anh diện barn jacket và kính râm, tổng thể mang hơi thở menswear phóng khoáng tạo nên sự tương phản thú vị khi đứng cạnh sắc trắng thanh thuần của bạn diễn. Những khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau giữa hai người khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì quá đỗi ăn ý.

Đáng chú ý, bên cạnh visual của cặp đôi nam - nữ chính, phong độ U45 của Quách Ngọc Ngoan cũng vô cùng thu hút. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, đồng thời đảm nhận luôn vai trò "mentor" bất đắc dĩ. Trong các clip hậu trường, anh liên tục góp ý cho đàn em từ cách tạo dáng đến biểu cảm: "Đừng ai chỉnh tóc của Đào nhé, đang đẹp lắm", "Hai đứa mũi chạm mũi đi"...

Sự xuất hiện của mỹ nam Quách Ngọc Ngoan vô tình đóng vai trò như mentor cho cặp đôi nam - nữ chính bắn ảnh (Ảnh @moli.cine).



Thậm chí, câu nhận xét khiến fan của "Mai" và "Sâu" thích thú nhất cũng được nam thần này thốt lên: "Hai đứa có nét mặt phu thê lắm". Không chỉ là lời khen vui, đâu đó lại có mùi "đẩy thuyền" là minh chứng cho chemistry bền bỉ của Tuấn Trần và Phương Anh Đào vẫn nguyên vẹn sau hai lần hợp tác thành công.

Hậu trường buổi shooting được nhận xét đầy nét phu thê của Tuấn Trần và Phương Anh Đào (Nguồn @kenhquaysao).





