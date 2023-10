Nhìn Rosé và Jennie để thấy sức mạnh của việc mix đồ cùng tông ảo diệu thế nào

Đa phần các cô gái đều có nhu cầu trông cao ráo, thanh mảnh hơn hơn nhưng không phải ai sinh ra cũng sở hữu chân dài thon gọn như "cặp kiếm Nhật". Tuy vậy, bạn cũng đừng quá lo lắng bởi nếu biết cách mix đồ khéo léo, bạn vẫn có thể tự tặng cho mình vài centimet chiều cao mà chẳng cần thực hiện phẫu thuật kéo chân.

Một trong số những cách hữu hiệu mà được nhiều người, bao gồm những ngôi sao hàng đầu áp dụng, chính là mix quần jeans đen với boots đen.

Đen vốn đã là gam màu giúp chân trông thon, dài hơn và khi mix với boots cao gót cùng màu, chúng sẽ trở thành màn "song kiếm hợp bích" hoàn hảo, giúp bạn cao ráo hơn rất nhiều. Rosé là người có chiều cao gần 1m7 nhưng khi mix skinny jeans đen với sneaker trắng, trông cô như chỉ cao 1m63. Ngược lại nếu thay sneaker bằng boots đen mũi nhọn ton sur ton, chủ nhân hit "Gone" ngay tức khắc cao ráo hơn nhiều.

Trường hợp của Jennie cũng tương tự. Giọng ca "You & Me" chỉ cao hơn 1m6 chút xíu nhưng nếu cô mix jeans đen với boots đen thì chuyện sẽ khác hẳn so với lúc phối đồ cùng sneaker trắng. Trong lần ra sân bay gần đây để sang dự show Chanel, Jennie thậm chí còn mặc cả áo đen, tạo thành cả 1 set "all black" hoàn chỉnh, nhờ đó giúp tỉ lệ cơ thể thêm phần "ảo diệu". Nhìn Jennie hôm ấy, hẳn sẽ có người tin rằng cô cao tới 1m7 cũng không chừng.

Từ trường hợp của Jennie hay Rosé mới thấy combo jeans đen + boots đen vi diệu tới mức nào. Tuỳ vào độ rộng của ống quần mà bạn nên cân nhắc chọn boots cổ ngắn hay boots cao ngang đùi. Nếu tự tin rằng chân mình thẳng tắp, bạn có thể mua skinny jeans nhưng nếu bạn sở hữu đôi chân cong, hãy cân nhắc jeans ống đứng hoặc ống loe vừa phải nhé. Đặc biệt, nếu mua jeans dài phủ qua gót chân thì trông bạn sẽ càng cao hơn nữa đấy!

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Zara - Giá: 2299K

Nơi mua: Mango - Giá: 1699K