Nhìn Kim Tae Hee lên đồ trong phim mới mà dân tình mê tít, toàn outfit đúng chuẩn khí chất tài phiệt

Mới đây, Kim Tae Hee đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với dự án kinh dị, giật gân Lies Hidden In My Garden (Khu Vườn Dối Trá) kết hợp với Lim Ji Yeon. Chỉ vừa mới chiếu vài tập đầu nhưng bộ phim đã được đông đảo khán giả đón nhận, gặt hái được nhiều thành tích cao. Dù bị nhận xét diễn xuất có phần “lép vế” so với “ác nữ” The Glory nhưng Kim Tae Hee vẫn khiến khán giả không khỏi say mê với gu thời trang sang chảnh, quyền lực.

Màn kết hợp của Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng

Hoá thân thành vợ một giám đốc phòng khám, Kim Tae Hee trông đúng chuẩn phu nhân giới thượng lưu với những bộ cánh thanh lịch, đắt đỏ. Nữ diễn viên thường xuyên chọn những bộ váy mang vẻ nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng.

Những phụ kiện đi kèm của Kim Tae Hee cũng được lựa chọn phù hợp, tôn lên khí chất cùng nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của một trong những tượng đài nhan sắc xứ Hàn. Thậm chí, những bộ đồ ngủ của Kim Tae Hee cũng nhận được nhiều lời khen có cánh của dân tình vì quá đẹp.

Có thể thấy, Kim Tae Hee rất ưa chuộng những chiếc váy thắt eo tay bồng với tông màu pastel, vừa mang vẻ thanh lịch, dịu dàng lại có khả năng tôn dáng cực tốt

Ngoài ra, Kim Tae Hee cũng diện những bộ váy xếp li hoa nhí đầy điệu đà, tiểu thư với chất liệu chiffon nhẹ nhàng. Điểm nhấn của outfit này chính là đôi khuyên tai kim cương trị giá hơn 100 triệu VNĐ

Cô cũng gây ấn tượng với outfit all black đầy thu hút, sang trọng. Nữ diễn viên lựa chọn set váy đen đính ngọc phối với túi Hermes và giày cao gót mũi nhọn cùng màu tôn lên khí chất quyền lực đúng chuẩn phu nhân tài phiệt, sương sương cũng hơn 200 triệu VNĐ

Nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý của người xem với bộ trang phục tông màu sáng, kết hợp váy body màu hồng với áo khoác tweed kẻ viền trắng. Đặc biệt, chiếc túi form hộp của Jimmy Choo được phối cùng làm cho set đồ trở nên ton sur ton

Trong một lần khác, cô lựa chọn chiếc áo măng tô dáng dài màu be thời thượng với điểm nhấn nơ buộc sau cách điệu đầy trang nhã, thanh lịch