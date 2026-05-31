Nhiều khi ghen tị với các boss: Đeo vòng vài tỷ lóng lánh kim cương, có tiền chưa chắc mua được

Ngày nay, thú cưng không còn đơn thuần chỉ là vật nuôi trong nhà, mà đã trở thành những "boss" đúng nghĩa được cưng chiều hết mực. Từ quần áo, xe đẩy, khách sạn nghỉ dưỡng cho tới thực đơn riêng, nhiều người sẵn sàng chi mạnh tay để thú cưng có cuộc sống sang chảnh chẳng kém con người. Nhưng có lẽ đẳng cấp nhất vẫn phải kể tới những chiếc vòng cổ kim cương xa xỉ dành riêng cho các boss, với mức giá khiến nhiều người nghe xong chỉ biết… ghen tị.

Trong số những thương hiệu nổi bật ở lĩnh vực này, The D Diamond tại New York đang gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội nhờ những món trang sức dành cho thú cưng cực kỳ xa xỉ. Không bán phụ kiện thông thường, thương hiệu này tập trung hoàn toàn vào các thiết kế cao cấp dành riêng cho chó cưng, với phong cách chẳng khác gì một nhà kim hoàn thực thụ.

Các sản phẩm nổi bật nhất của The D Diamond chính là những mẫu vòng cổ đính kim cương hoặc đá quý, được chế tác từ vàng 18K đắt đỏ. Mỗi chiếc vòng đều đi kèm charm tùy chỉnh riêng, giúp khách hàng có thể cá nhân hóa theo tên thú cưng hoặc sở thích của mình. Có mẫu mang phong cách tối giản sang trọng, có mẫu lại lấp lánh cầu kỳ như trang sức thảm đỏ của giới siêu giàu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là các sản phẩm này không chỉ chú trọng vẻ ngoài mà còn được đầu tư kỹ lưỡng về trải nghiệm sử dụng cho thú cưng. Vì được thiết kế để đeo hằng ngày, những chiếc vòng phải đảm bảo vừa chắc chắn vừa thoải mái, tránh gây nặng cổ hay khó chịu cho các boss. Chính vì vậy, toàn bộ sản phẩm đều được làm thủ công với độ hoàn thiện rất cao.

Không ít cư dân mạng thậm chí còn đùa rằng nhiều chiếc vòng của thương hiệu này có giá bằng cả căn hộ nhỏ hoặc một chiếc xe hơi sang trọng. Theo giới thiệu, mẫu vòng đắt nhất của The D Diamond có giá hơn 2 tỷ đồng. Thiết kế được đính kín kim cương cùng nhiều loại đá quý hiếm, mang vẻ ngoài lấp lánh tới mức khó rời mắt.

Ngoài ra, thương hiệu còn có những dòng sản phẩm cực hiếm chỉ bán giới hạn cho khách VIP thân thiết. Điều này khiến nhiều chiếc vòng không chỉ đắt đỏ mà còn rơi vào tình trạng "có tiền chưa chắc mua được". Một số khách hàng phải đặt trước nhiều tháng hoặc được thương hiệu xét duyệt mới có cơ hội sở hữu.

Sự xuất hiện của những món phụ kiện xa xỉ này cũng phản ánh xu hướng "pet luxury" - xa xỉ hóa thú cưng - đang ngày càng phát triển mạnh trên thế giới. Với nhiều người, chó mèo giờ đây không còn chỉ là vật nuôi mà giống một thành viên trong gia đình. Vì vậy, việc chi tiền cho thú cưng đôi khi còn mạnh tay hơn cả cho bản thân.

Đặc biệt tại các thành phố lớn như New York, Los Angeles hay Seoul, thú cưng đang dần trở thành biểu tượng phong cách sống của giới giàu có. Không khó để bắt gặp những chú chó xuất hiện cùng chủ nhân tại các sự kiện thời trang, đeo vòng kim cương, mặc đồ hiệu hay ngồi xe đẩy sang trọng.

Tất nhiên, sự xa xỉ này cũng tạo ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc bỏ ra hàng tỷ đồng cho phụ kiện thú cưng là quá phô trương và không cần thiết. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều người lại xem đó là quyền cá nhân, miễn chủ nhân thật sự yêu thương và chăm sóc thú cưng tốt.

Dù đồng tình hay không, khó có thể phủ nhận rằng những món phụ kiện của The D Diamond thực sự khiến người ta phải trầm trồ. Từ chất liệu, độ hoàn thiện cho tới cách cá nhân hóa sản phẩm đều cho thấy sự đầu tư rất nghiêm túc, biến những chiếc vòng cổ cho thú cưng trở thành một món trang sức cao cấp đúng nghĩa. Và có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy những boss đeo vòng kim cương lấp lánh, nhiều người lại không khỏi bật cười: đôi khi làm thú cưng của giới siêu giàu còn "sướng" hơn cả con người.