Nói về khoản tạo chủ đề cho dân mạng đãi bôi, cả Việt Nam này khó ai qua được Ngọc Trinh. Từ miếng dán ngực cho đến chuyện dùng gương rởm mà tag hãng xịn, dân tình phải công nhận người đẹp Trà Vinh quả rất hóm và tự tin. Và cũng nhờ sự tự tin thái quá của Ngọc Trinh mà một đàn chị đang "nằm im cũng dính đạn".

Trong bài đăng mới nhất, Ngọc Trinh tiếp tục tạo đề tài cho netizen bàn tán. Cô khoe ngực trần, để lộ nguyên miếng dán ngực hồng chói rất tiệp màu với cái gương Ultrafragola của thương hiệu Poltronova.

Và tất nhiên những netizen đã từng "bóc" Ngọc Trinh dùng gương fake thì nay nhận ra khác biệt đùng đùng với món hàng hiệu 200 triệu cô mới sắm. Từ đây dấy lên nghi vấn rằng do quá ê chề nên cô đành cắn răng order đồ xịn về để vớt vát thể diện.

Bên cạnh đó, pha xử lý có phần cồng kềnh của chân dài Trà Vinh khiến dân tình nhớ ngay đến "tai nạn" từ 2 năm trước của Sĩ Thanh.

Giọng ca "Oh My Chuối" liên tục được netizen "gọi hồn" vì màn đập hộp kỳ thú với toàn đồ fake là đồ fake.

Được biết vào năm 2019, Sĩ Thanh đã chiêu đãi người hâm mộ bằng một video đập hộp toàn đồ rởm. Cả tá túi xách được cô lôi ra trưng trổ đều có kiểu dáng ọp ẹp, chi tiết lệch lạc so với nguyên mẫu. Chiêu cuối để gỡ gạc danh dự của giọng ca "Oh My Chuối" là mang bill ra store để kiểm tra, để rồi lại tòi lói ra thêm vụ phải mua túi xịn để "chữa cháy".

Sĩ Thanh từng hân hoan khoe cả tá túi xách từ các nhà mốt nổi tiếng. Được dân tình săm soi nhất là mẫu Dior Montaigne.

Miệng thì khoe là tốn 69 triệu để mua túi mà chưa dùng lần nào...

... Trong khi tay thì lại xòe bill đến tận 83 triệu đồng, chưa kể còn cố tình che mất ngày tháng thanh toán.

Thành ra chuyện netizen nghi Sĩ Thành phải cắn răng móc ví 83 triệu nhằm dập màn "nổ toang hoác" của mình là có lý. Mỗi tội bài học đắt giá thế này mà Ngọc Trinh lại không tiếp thu được, phải bỏ ra đến 200 triệu để đỡ mất mặt.

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật