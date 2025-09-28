Nhan sắc vợ đại gia là "mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất" showbiz Việt, U40 trẻ đẹp như 20

Trước những nghi vấn về việc can thiệp thẩm mỹ, Huyền Baby không ngại thừa nhận có dùng một số biện pháp hiện đại như filler để khắc phục khuyết điểm. Tuy nhiên, điều khiến cô tự hào nhất vẫn là chế độ chăm sóc da, ăn uống khoa học và rèn luyện thường xuyên.