Nhan sắc vợ đại gia là "mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất" showbiz Việt, U40 trẻ đẹp như 20

Dù đã ở tuổi U40, nhưng phú bà Vbiz này vẫn là một trong những "mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất Vbiz" với nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng gợi cảm.

Huyền Baby sinh năm 1989, từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng của Hà Nội. Xuất hiện từ cuộc thi Miss Teen 2008, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, trong sáng. Ở thời điểm đó, cùng với Tâm Tít, Emily hay Vân Navy, Huyền Baby được xem là thế hệ hot girl đình đám, góp phần tạo nên một "làn sóng tuổi teen" trong giới trẻ. Hình ảnh của cô thường gắn liền với nụ cười tươi tắn, đôi mắt long lanh và phong cách thời trang dễ thương.

Khi sự nghiệp nghệ thuật đang rộng mở, Huyền Baby bất ngờ lựa chọn lên xe hoa cùng doanh nhân Quang Huy vào năm 2013. Sau hôn lễ sang trọng, cô dần rút khỏi showbiz để tập trung vun vén cho tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh.

Huyền Baby được chồng đại gia chiều chuộng hết mực. Có thời điểm, cô được tặng biệt thự hàng trăm tỷ đồng tại TP.HCM, cùng nhiều món quà giá trị khác. Cuộc sống hôn nhân của Huyền Baby cũng gây chú ý bởi sự xa hoa và sung túc. Cô thường xuyên sánh đôi bên chồng tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh, khoác lên mình hàng hiệu đắt đỏ và tận hưởng không gian sống tiện nghi bậc nhất tại TP.HCM.

Bên cạnh cuộc sống viên mãn, nhan sắc "không tuổi" của Huyền Baby cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù bước đến độ tuổi U40, nhưng cô vẫn là một trong những "mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất Vbiz" với nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng gợi cảm chẳng thua kém các mỹ nhân trẻ trung.

Mỗi lần đăng ảnh diện bikini hay váy bodycon ôm sát, Huyền Baby lại khiến mạng xã hội "dậy sóng". Vòng eo thon, đôi chân dài và thân hình săn chắc là minh chứng cho việc cô chăm chỉ tập luyện cũng như đầu tư cho bản thân. Ngoại hình trẻ trung giúp Huyền Baby thường xuyên bị nhận xét "U40 mà như đôi mươi". Nhiều khoảnh khắc chụp cùng các con, cư dân mạng còn nhầm lẫn cô là chị gái vì sự tươi trẻ khó tin.

Trước những nghi vấn về việc can thiệp thẩm mỹ, Huyền Baby không ngại thừa nhận có dùng một số biện pháp hiện đại như filler để khắc phục khuyết điểm. Tuy nhiên, điều khiến cô tự hào nhất vẫn là chế độ chăm sóc da, ăn uống khoa học và rèn luyện thường xuyên.

Dù ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí, Huyền Baby vẫn giữ được độ hot khi trở lại với chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Mỗi lần tái xuất, cô đều gây ấn tượng bởi nhan sắc lộng lẫy, phong thái sang chảnh và sự tự tin của một "phú bà hai con" hạnh phúc.

Theo Thanh niên việt