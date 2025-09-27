Gần 40 tuổi, nữ siêu mẫu hút 5 triệu lượt xem chỉ với vài giây tạo dáng

Rosie Huntington-Whiteley là một trong những gương mặt đình đám của làng mốt quốc tế. Không chỉ được biết đến với vai trò người mẫu và diễn viên, cô còn ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ gu thời trang thời thượng và đầy cuốn hút. Cựu thiên thần Victoria’s Secret luôn biết cách biến mỗi lần xuất hiện thành màn trình diễn, khiến giới mộ điệu không thể rời mắt.

Tại New York Fashion Week vừa qua, Rosie Huntington-Whiteley tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng thời trang khi góp mặt trong show diễn của thương hiệu Khaite. Vẻ đẹp sang chảnh nhưng cá tính, thần thái chuẩn siêu mẫu cùng gu thời trang đẳng cấp giúp người đẹp nước Anh trở thành một trong những nhân vật nổi mặc đẹp nhất show diễn nói riêng cũng như kì fashion week này nói chung.

Đoạn video hút gần 5 triệu lượt xem của Rosie Huntington-Whiteley nhờ thần thái cùng gu thời trang quá đỉnh. (Nguồn: sametgorgozfilms)

Người mẫu lựa chọn công thức layering tinh tế khi kết hợp áo sơ mi đen xuyên thấu dáng dài, có điểm nhấn là những bông hoa đỏ cuối vạt áo. Cô chọn kiểu mặc cài 1 nút áo để khoe vòng eo săn chắc, bên ngoài mix cùng blazer chất liệu da bóng vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Rosie phối với quần jeans ống đứng để khoe tối đa cặp chân dài và chiều cao chuẩn siêu mẫu. Một đôi sandal cao gót mảnh mai và clutch da đen cỡ lớn khiến tổng thể thêm phần sang trọng, thời trang.

Mái tóc xoã nhẹ nhàng, makeup tông nude quyến rũ kết hợp với thần thái của Rosie càng thêm phần hút mắt. Với khả năng mix & match tài tình, ngôi sao 38 tuổi đã biến một set đồ tưởng chừng đơn giản thành outfit vô cùng ấn tượng.

Không cần trang phục quá lồng lộn, Rosie Huntington-Whiteley vẫn ở 1 đẳng cấp khác.

Mới đây, tham dự show Buberry thuộc London Fashion Week, Rosie cũng ghi điểm với giao diện quyền lực. Nữ người mẫu diện trench coat da dáng dài của nhà mốt nước Anh, phối cùng đôi pump đỏ đô và mẫu bridle clutch. Cô càng thêm nổi bật khi xuất hiện bên chồng - tài tử Jason Statham.

Outfit đảm bảo đủ tiêu chí sang, đẹp, thời trang của Rosie tại London Fashion Week.