Nhan sắc thật của Angela Baby dưới ống kính phóng viên quốc tế như thế nào?

Không cần những bộ váy quá phô trương hay lớp makeup cầu kỳ, Angela Baby vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan. Đáng chú ý hơn, lần này diện mạo của nữ diễn viên được ghi lại qua nhiều góc máy khác nhau, từ ảnh sự kiện, ảnh của phóng viên đến những khoảnh khắc được người hâm mộ chụp trực tiếp. Và điều khiến nhiều người bàn luận chính là nhan sắc của cô dường như không có quá nhiều khác biệt giữa ảnh tự đăng và ảnh do ống kính quốc tế ghi lại. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Trung Quốc, Angela Baby vẫn là một trong những gương mặt có sức nhận diện cao của thế hệ nữ diễn viên nổi tiếng. Dù những năm gần đây cô xuất hiện ít hơn trên màn ảnh và các sự kiện trong nước, mỗi lần trở lại trước công chúng, diện mạo của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm lớn.

Tại Tuần lễ thời trang Milan, Angela Baby xuất hiện trong show của Marni với diện mạo được xây dựng theo tinh thần vừa thời trang vừa nữ tính. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục thuộc bộ sưu tập Thu Đông của nhà mốt, kết hợp cùng mái tóc uốn xoăn nhẹ và lối trang điểm tự nhiên. Không lựa chọn kiểu makeup sắc sảo hay tạo khối quá mạnh, Angela Baby sử dụng tông hồng tươi tắn để làm nổi bật gương mặt. Lớp nền được giữ khá trong trẻo, trong khi phần mắt và môi đều được tiết chế, tạo cảm giác trẻ trung. Cách làm đẹp này đặc biệt phù hợp với tổng thể trang phục. Khi quần áo đã có dấu ấn riêng của Marni, việc giữ phần tóc và makeup nhẹ nhàng giúp gương mặt không bị "chìm" giữa tổng thể mà ngược lại, tạo được sự cân bằng. Nhưng điều đáng chú ý nhất lại đến từ những bức ảnh không qua lựa chọn của ê-kíp.

Với các ngôi sao nổi tiếng, ảnh sự kiện luôn là chủ đề được quan tâm bởi đây là những khoảnh khắc khó kiểm soát hoàn toàn. Khác với ảnh được lựa chọn để đăng tải trên mạng xã hội, ảnh phóng viên có thể ghi lại nhân vật ở nhiều góc độ, điều kiện ánh sáng và thời điểm khác nhau. Trong trường hợp của Angela Baby, những hình ảnh tại Milan tiếp tục cho thấy gương mặt của cô giữ được đường nét khá ổn định qua nhiều góc máy. Từ ảnh chụp cận cảnh đến những khoảnh khắc cô trò chuyện, bước vào sự kiện hay tương tác với những người xung quanh, nữ diễn viên vẫn giữ diện mạo tươi tắn. Đặc biệt, kiểu tóc xoăn nhẹ tạo độ mềm mại cho gương mặt, trong khi tông makeup hồng giúp tổng thể trẻ trung hơn. Điều này cũng lý giải vì sao những bức ảnh do phóng viên quốc tế ghi lại nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Thay vì chỉ gây chú ý bởi trang phục, Angela Baby còn nhận được nhiều lời khen về khả năng "cân" camera trực tiếp.

Không chỉ có hình ảnh, sự xuất hiện của Angela Baby tại Milan còn thu hút sự chú ý bởi lượng người hâm mộ và những người chờ đợi bên ngoài sự kiện. Có thời điểm, đám đông tập trung đông đến mức gần kín lối đi, cho thấy sức hút của nữ diễn viên vẫn chưa biến mất dù những năm gần đây cô không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông Trung Quốc như trước. Đây cũng là một dấu hiệu đáng chú ý đối với một ngôi sao đang có xu hướng mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường nội địa. Khi không còn liên tục xuất hiện trên phim ảnh hay các chương trình giải trí, những lần góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế trở thành cách để Angela Baby duy trì độ nhận diện.Marni cũng là một lựa chọn phù hợp với hình ảnh này. Thay vì chỉ xuất hiện như một ngôi sao đến dự show, Angela Baby có thể tiếp tục xây dựng hình ảnh gắn với thời trang, nơi ngoại hình, phong cách và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông đều đóng vai trò quan trọng.

Nhìn lại phong cách của Angela Baby trong nhiều năm qua, nữ diễn viên vốn nổi tiếng với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào và vẻ đẹp có phần mong manh. Tuy nhiên, những lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế gần đây cho thấy cô đang hướng đến hình ảnh trưởng thành và thời trang hơn. Trang phục có tính thử nghiệm hơn, cách tạo kiểu tóc tự nhiên hơn và makeup cũng không còn phụ thuộc quá nhiều vào những lớp trang điểm sắc nét. Tại Milan lần này, chính sự tiết chế lại giúp nhan sắc của Angela Baby nổi bật. Cô không cố gắng biến mình thành một nhân vật hoàn toàn khác, mà tận dụng những ưu điểm vốn có: đường nét gương mặt thanh tú, làn da sáng và thần thái nhẹ nhàng.

Sau khoảng thời gian khá im ắng tại thị trường trong nước, cô đang từng bước xuất hiện trở lại thông qua thời trang quốc tế. Và tại Milan, điều khiến người ta nhớ đến Angela Baby không chỉ là bộ đồ Marni hay vị trí tại hàng ghế đầu, mà còn là một diện mạo gần như không bị "trừ điểm" khi chuyển từ ảnh được chọn lọc sang những khung hình trực tiếp của cánh phóng viên.