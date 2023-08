Nhan sắc người đẹp lai Việt thi Hoa hậu Mỹ 2023

Hiện tại, hầu hết bang tại Mỹ đều đã tìm ra đại diện để tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2023. Trong số các thí sinh của cuộc thi năm nay, khán giả Việt đang chú ý tới người đẹp Savannah Gankiewicz - đại diện bang Hawaii vì cô là người lai Việt.

Savannah Gankiewicz năm nay 27 tuổi, 1,73 m, có cha là người Ba Lan - Việt Nam và mẹ là người Philippines. Người đẹp được đánh giá có nhan sắc đậm chất Á đông với gương mặt sắc sảo, cá tính.

Savannah Gankiewicz là người mẫu quốc tế, doanh nhân, chuyên viên tiếp thị. Người đẹp lai Việt hiện là đại sứ của tổ chức What Makes You Feel Beautiful có trụ sở tại Maui và là người điều hành chương trình đào tạo First Love Yourself (FLY).

Savannah từng chuyển đến Philippines để làm người mẫu và giành danh hiệu Hoa hậu Cộng đồng Hải ngoại tại Philippines vào năm 2017.

Savannah Gankiewicz có thân hình cân đối. Cô theo đuổi phong cách ăn mặc táo bạo.

Trên trang cá nhân có hơn 20.000 người theo dõi, Savannah Gankiewicz thường đăng tải những hình ảnh phóng khoáng, nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ cho biết họ và Crystle Stewart (cựu giám đốc quốc gia của cuộc thi) đã không thể đạt được thỏa thuận về việc Crystle sẽ tiếp tục làm việc với Miss USA và Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Laylah Rose được công bố là người mua lại thương hiệu và giấy phép Miss USA và Miss Teen USA, đồng thời sẽ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành. Cô sẽ thay thế Crystle Stewart - Miss USA 2008, Top 10 Miss Universe 2008 trong vai trò giám đốc quốc gia của cuộc thi.

Cuộc thi Miss USA 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 25/9. Tân Hoa hậu Mỹ sẽ đại diện quốc gia tham dự Hoa Hậu Hoàn Vũ 2023 tại El Salvador vào cuối năm nay.