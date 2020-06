Nhan sắc mỹ miều như Song Hye Kyo, Son Ye Jin... cũng có khoảnh khắc tuột dốc không phanh vì phấn son, váy áo

Nổi tiếng là một mỹ nhân của showbiz Hàn, không chỉ nhan sắc không tuổi Kim Hee Sun còn là biểu tượng thời trang của Kbiz. Nhưng lục lại ảnh quá khứ, không ít lần Kim Hee Sun bị make up và trang phục phản chủ. Ví dụ như lần đi thảm đỏ kinh điển này, Kim Hee Sun chọn bộ cánh với đường may cầu kỳ, rườm rà trong khi make up lại trắng bệch, da mặt với cổ và tay lệch tông hoàn toàn với nhau.