Nhan sắc Mikey Madison - Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2025

"Anora" không phải là bộ phim đầu tiên của Mikey. Nữ diễn viên từng thử sức trong các dự án nổi tiếng nhưng chủ yếu đảm nhận vai phụ. Cô từng góp mặt trong "Once Upon a Time in Hollywood", "Scream V", nhưng phải đến "Anora", tài năng của người đẹp sinh năm 1999 mới thực sự bộc lộ.