Ivanka và bạn trai khi đó là Bingo Gubelmann tham dự buổi ra mắt bộ phim Born Rich của HBO tại The Screening Room ở thành phố New York vào ngày 15/10/2003. Đôi tình nhân hẹn hò trong gần 4 năm. Trong khi Ivanka ngày càng phát triển, Gubelmann có đời tư bê bối. Anh phải vào trại cai nghiện sau khi bị bắt quả tang tàng trữ cocaine ở New York vào tháng 1/2020. Ảnh: Getty Images.