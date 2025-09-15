Nhan sắc gây tranh cãi của sao nữ xinh như Lâm Tâm Như thời trẻ

Lý Lan Địch hiện đang là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ, được xếp vào hàng thực lực lứa "tiểu hoa" sau 95. Với gương mặt thanh thuần, đường nét sáng sân khấu cùng diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim và trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến.

Tuy vậy, một nghịch lý thú vị là dù sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo nhưng nhan sắc của Lý Lan Địch lại chưa đủ sức bật lên giữa rừng mỹ nhân Cbiz. Nhiều ý kiến cho rằng visual của cô chưa thực sự được truyền thông đánh giá đúng mức, hay do nữ diễn viên từng bị mỉa mai về vấn đề cân nặng.

Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của Lý Lan Địch đang bị đánh giá thấp trong Cbiz? (Nguồn: luv_vivivi)

Nét đẹp của Lý Lan Địch mang đậm chất điện ảnh, vừa thanh thoát lại vừa tinh khôi. Làn da trắng mịn, căng sáng tựa sương mai giúp gương mặt mỹ nhân sinh năm 1999 càng thêm rạng rỡ. Đôi mắt to tròn, ánh nhìn dịu dàng kết hợp cùng nụ cười rạng rỡ khiến người xem khó có thể rời mắt. Có thể thấy, visual của Lý Lan Địch không rực rỡ theo cách "sắc sảo" mà là vẻ đẹp dịu dàng, càng nhìn càng bị cuốn hút. Nữ diễn viên cũng thường chuộng layout makeup tông cam - hồng để tô điểm cho vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn.

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo nhưng vẫn rất cuốn hút của Lý Lan Địch.

Đôi mắt to tròn, làn da trắng cùng nụ cười rạng rỡ chính là những điểm sáng giúp Lý Lan Địch chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Vẻ đẹp của Lý Lan Địch còn được so sánh với mỹ nhân đình đám Lâm Tâm Như, nhất là ở đôi mắt to tròn, long lanh.

Không ít ý kiến khen ngợi visual của Lý Lan Địch cũng như so sánh với đàn chị Lâm Tâm Như.

Trước đó, Lý Lan Địch từng có khoảng thời gian bị miệt thị ngoại hình vì thừa cân, nhất là trong làng giải trí chuộng "mình hạc xương mai" như Cbiz. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn cho rằng trong một cảnh phim, bạn diễn còn không thể bế nổi nữ diễn viên. Sau đó, ngôi sao trẻ đã có màn lột xác khi giảm đến 10kg, nhờ vậy mà nhan sắc cô cũng thăng hạng đáng kể, được ví như "tiểu tiên nữ".

Lý Lan Địch từng nhận nhiều tranh cãi với vóc dáng đầy đặn, mũm mĩm.