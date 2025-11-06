Nhan sắc Đoàn Di Băng trước khi đập tiền tấn vào làm đẹp

Đoàn Di Băng nổi tiếng là một trong những nữ đại gia có tiếng của Vbiz. Bà mẹ 3 con nhiều lần khiến dân tình trầm trồ trước cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự trăm tỷ cùng những lần mua sắm hàng hiệu đắt đỏ. Bên cạnh đó, cô cũng không ngại chi mạnh tiền cho công cuộc làm đẹp, kéo dài tuổi xuân.

Năm lần bảy lượt bị đồn can thiệp "dao kéo" vì ngoại hình lên hương. Nữ đại gia quận 7 chưa từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ (ngoại trừ việc nâng cấp vòng 1 với lý do yêu chồng), Đoàn Di Băng chỉ công khai mình đã chi "tiền tấn" cho các phương pháp làm đẹp không xâm lấn mà thôi.

Năm 2022, có lần cô từng tự mình đăng lại ảnh cũ, thuở vợ chồng còn cơ hàn cùng dòng caption: 11 năm về trước chàng không tiền nàng thì không sắc. Qua đó có thể thấy, Đoàn Di Băng ngày trước có vẻ ngoài gầy guộc, gương mặt thiếu đầy đặn khiến cô trông già trước tuổi.

Bức ảnh cũ Đoàn Di Băng từng tự tay chia sẻ trên trang cá nhân.

So với hình ảnh hiện tại, Đoàn Di Băng đã cải thiện được những khuyết điểm như má hóp, trũng mắt sâu... Khi được netizen thắc mắc nhan sắc xưa và nay quá khác biệt, có can thiệp dao kéo không? Nữ đại gia thẳng thắn lên tiếng:

"Câu hỏi mà Băng nhận được nhiều nhất hổm giờ là mắc gì dạo này trẻ ra hẳn vậy? Có lẽ Băng nói nhiều lần rồi mà mọi người quên. Băng tiêm tế bào gốc vạn năng nha. Băng tiêm đến mũi thứ 5 rồi. Tiêm cái này thì gọi nôm na là trẻ mãi không già thậm chí trẻ hơn tuổi thật nhiều luôn nha. Điều này mỹ phẩm hoàn toàn không thể làm được. Nói chung nó rất tốt chỉ có duy nhất một cái không tốt là quá mắc".

Khác biệt nhan sắc rõ rệt trước và sau khiến nữ đại gia nhiều lần vướng nghi vấn dao kéo.

Tiêm tế bào gốc vạn năng từng là cơn sốt thẩm mỹ, việc đưa một lượng dung dịch có chứa thành phần tế bào gốc vào trong cơ thể giúp ích trong xử lý sẹo, làm đầy, trẻ hoá làn da... Tuy nhiên, đây thực sự là phương pháp làm đẹp dành cho đại gia. Năm 2022, tổng chi phí cho 1 lần nuôi cấy và 6 lần tiêm truyền tế bào gốc (tại nước ngoài) rơi vào khoảng 35.000 USD - 60.000 USD (900 triệu - 1,5 tỷ đồng). Bảo sao mà phú bà này phải công nhận rằng chúng quá đắt đỏ.

Đoàn Di Băng bỏ tiền tỷ vào các liệu trình thẩm mỹ đắt đỏ thay vì "dao kéo".

Ngoài tiêm tế bào gốc, các liệu trình làm đẹp khác mà Đoàn Di Băng đã thực hiện có thể được kể đến như: trị mụn, chăm da chuyên sâu, tiêm filler vùng thái dương, má, rãnh cười và cằm... Nghe qua thôi cũng đủ thấy đây là một "công trình làm đẹp" đồ sộ và tốn kém. Để chứng minh cho lời nói của mình, Đoàn Di Băng từng có lần khoe thẳng hoá đơn đi spa với số tiền lên đến nửa tỷ. Cô cho biết lý do phải đáp trả là vì chồng mình bị động chạm: "Gì chứ nói con này nổ là bậy rồi". Động thái này vừa khiến netizen phải "thán phục" về độ chịu chơi, vừa choáng váng trước độ xa xỉ mà một lần chăm sóc da có thể chạm tới.