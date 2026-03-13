Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong gây bất ngờ với quan điểm: "Tôi không xem việc dạy con quá quan trọng!"

Trong nhịp sống thường ngày, Nguyễn Hải Phong gần như gắn với phòng thu, nhiều khi làm việc xuyên đêm. Vì vậy, hành trình cùng hai con: bé Nguyễn Tiểu Tinh Tú (Moon, 9 tuổi) và bé Nguyễn Nhật Minh Khôi (Sun, 4 tuổi) trong chương trình Cha Con Vạn Dặm trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để ba cha con ở bên nhau trọn vẹn.

Nguyễn Hải Phong và 2 con trong chương trình Cha con vạn dặm

Chuyến đi diễn ra khi không có mẹ đi cùng. Ban đầu, nam nhạc sĩ nghĩ đây có thể sẽ là thử thách với các con. Nhưng thực tế lại khác.

"Các con đi không có mẹ thì sẽ gặp khó khăn, nhưng thực tế không phải như vậy. Không có mẹ, Sun lại chủ động hơn," anh nói.

Trải nghiệm này khiến anh nhận ra trẻ em có khả năng thích nghi nhanh hơn người lớn tưởng. Sau vài ngày, hai chị em bắt đầu thể hiện tình cảm nhiều hơn với ba, những cái ôm tự nhiên, không cần lý do.

"Quan trọng nhất sau chuyến đi không phải là các con đi được đâu, mà là các con biết ôm ba nhiều hơn" - nam nhạc sĩ chia sẻ.

Khi trải nghiệm trở thành bài học

Một trong những lý do Nguyễn Hải Phong nhận lời tham gia chương trình là mong muốn các con bước ra khỏi không gian quen thuộc của cuộc sống đô thị.

Theo anh, nếu trẻ chỉ quanh quẩn trong nhà, các em khó hình dung được đời sống thiên nhiên hay văn hóa vùng miền.

"Nếu chỉ ở nhà, các con sẽ không hiểu cuộc sống với mẹ thiên nhiên hay đời sống ở những vùng đất khác như thế nào," anh nói. Vì vậy, anh không ngại để các con trải nghiệm những khó khăn nhỏ trong chuyến đi. Theo nhạc sĩ, chính những va chạm trực tiếp ấy giúp trẻ hiểu và trân trọng hơn những điều bình thường trong cuộc sống.

"Có những điều nói bằng lý thuyết thì trẻ khó cảm nhận. Nhưng khi trải nghiệm thật, các con sẽ hiểu và trân trọng hơn cuộc sống của mình" - Nguyễn Hải Phong nói.

"Tôi không xem việc dạy con quá quan trọng"

Quan điểm gây chú ý nhất trong chia sẻ của Nguyễn Hải Phong nằm ở cách anh nhìn nhận việc nuôi dạy con. "Tôi không xem việc dạy con quá quan trọng" - anh nói.

Theo nam nhạc sĩ, trẻ em học từ cách sống của cha mẹ nhiều hơn từ lời khuyên.

"Nếu mình là người cha, người mẹ có bình an và hạnh phúc thật sự thì không cần nói nhiều, con cũng sẽ sống trong đời sống đó",

Anh cho rằng hạnh phúc gia đình không phải là hình ảnh hoàn hảo trước mặt con cái. Một gia đình thật sự vẫn có những lúc nóng giận, sai lầm hoặc yếu đuối.

"Có lúc mình stress, có lúc mình cáu giận, thậm chí lớn tiếng. Nhưng khi nhận ra, mình sẽ giải thích và xin lỗi con". Theo anh, việc cha mẹ dám thừa nhận sai lầm trước con đôi khi có giá trị hơn việc cố gắng giữ hình ảnh hoàn hảo.

Không cần một gia đình hoàn hảo

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng gia đình không cần trở thành một "hình mẫu hoàn hảo". Chính những thiếu sót trong đời sống mới giúp con người trưởng thành.

"Đối với tôi, cái sự thiếu thiếu đó mới là hoàn hảo" - anh nói. Vì thế, với anh, Cha Con Vạn Dặm không chỉ là một chuyến đi vài ngày: "Vạn dặm không phải hai hay ba ngày của chương trình. Vạn dặm là cả một kiếp người, cả cuộc đời, cả một hành trình dài để học và kết nối với nhau".