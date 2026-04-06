Nhà mốt Mr CRAZY & Lady SEXY tái định nghĩa thời trang hè tại show diễn "Summer Dawn' 26"

Doanh nhân Lệ Thu Guillon – Nhà sáng lập kiêm CEO của Thương hiệu thời trang Mr CRAZY & Lady SEXY phát biểu mở màn sự kiện

Hành trình cảm xúc giữa khu vườn nhiệt đới xa hoa

Không chỉ dừng lại ở một sàn diễn thời trang, SUMMER DAWN' 26 mang đến một trải nghiệm đa giác quan, nơi khách mời như được chào đón vào một tropical resort giữa lòng thành phố. Trong không gian khu vườn nhiệt đới được dàn dựng công phu, ánh sáng, âm nhạc và từng bước catwalk hòa quyện tạo nên một tổng thể phóng khoáng nhưng vẫn nhẹ nhàng, sang trọng và thanh lịch.

Diện thiết kế đầm may đo cap cấp của Mr CRAZY & Lady SEXY, ca sĩ Vũ Thảo My nổi bật với màn trình diễn “Buông” và “Butterfly” đánh dấu sự chuyển mình của không gian từ nhẹ nhàng, huyền bí sang sôi động, bùng nổ.

Sau phần catwalk mở màn, không gian show dần chuyển mình: từ những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và huyền bí sang tiết tấu nhanh, sôi động hơn qua hai ca khúc "Butterfly" và "Buông". Sự chuyển đổi này như một nhịp cầu cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều tầng bậc – từ thư thái, mộng mơ đến bùng nổ và đầy năng lượng, phản chiếu trọn vẹn tinh thần "bình minh mùa hè" mà show diễn hướng đến.

Được sáng lập bởi nữ doanh nhân Lệ Thu Guillon, Mr CRAZY & Lady SEXY từ lâu đã định hình phong cách cho những phụ nữ hiện đại: quyến rũ, thanh lịch và độc lập. Sau những dấu ấn tại các kinh đô thời trang như New York (Mỹ) và Paris (Pháp), cùng sự xuất hiện trên các tạp chí danh giá quốc tế, thương hiệu tiếp tục khẳng định vị thế bằng các bộ sưu tập mang tinh thần toàn cầu nhưng vẫn đậm chất cảm xúc Á Đông.

SUMMER DAWN' 26 hứa hẹn tái định nghĩa thời trang hè của các quý nàng

Tên gọi SUMMER DAWN' 26 gợi mở hình ảnh một sáng hè rực rỡ, nhưng lại đầy dụng ý khi buổi ra mắt bộ sưu tập (BST) lại diễn ra vào 3 giờ chiều – thời khắc ánh nắng bắt đầu dịu xuống, chuyển dần sang trạng thái hoàng hôn lãng mạn. Chính nghịch lý ấy đã dẫn lối cho một định nghĩa mới về "bình minh": đó không còn là điểm khởi đầu của thời gian, mà là trạng thái thăng hoa của vẻ đẹp. SUMMER DAWN' 26 khắc họa khoảnh khắc người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ nhất, sống trọn vẹn nhất với sự tự do, quyến rũ và bản lĩnh của mình.

Xuất hiện trong các thiết kế đặc sắc của show, Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh mang đến thần thái cuốn hút, góp phần khắc họa rõ nét tinh thần sang trọng và hiện đại của BST.

SUMMER DAWN' 26 với sự đồng hành của các thương hiệu quốc tế hàng đầu như Bệnh viện FV, HSBC… đã mang lại một trải nghiệm thị giác và giàu cảm xúc. Lấy cảm hứng từ khu vườn nhiệt đới nằm trong một resort sang trọng, toàn bộ không gian show được phủ lên sắc thái phóng khoáng, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ trọn sự tinh tế và trang trọng.

50 looks đến từ 2 BST Hè 2026 và "Couture' 26". BST Hè 2026 tôn nét mềm mại, lả lướt từ lụa, voan và những chất liệu xuyên thấu, những gam màu rực rỡ, tươi vui và họa tiết "lá cọ" đặc trưng, cùng với những khoảng hở và đường cắt phóng khoáng, gợi cảm nhưng được tính toán kỹ lưỡng, áp dụng kỹ thuật may đo cao cấp, để thiết kế vừa đủ quyến rũ phóng khoáng quyến rũ, vừa toát lên nét thanh tao sang trọng. Họa tiết "lá cọ xòe" – biểu tượng xuyên suốt bộ sưu tập – không chỉ gợi nhắc đến thiên nhiên miền nhiệt đới, mà còn là sự ẩn dụ cho ánh sáng của bình minh, cho hy vọng, may mắn và sự khởi đầu. Mỗi thiết kế vì thế không đơn thuần là trang phục, mà là một thông điệp về tự do và hạnh phúc.

Trong khi đó, BST Couture' 26 trình diễn các thiết kế đầm dạ hội - những thiết kế may đo cao cấp từng được trình làng tại thị trường Dubai và chiếm trọn cảm tình từ các tín đồ thời trang nơi đây.

Như những tác phẩm nghệ thuật "sống", các thiết kế đầm dạ hội này là lời khẳng định về sự tỉ mỉ, chỉn chu trong từng chi tiết, tôn vinh kỹ thuật may đo thủ công tinh xảo được làm nên bởi đôi tay những nghệ nhân Việt tận tâm và đam mê.

Trong khoảnh khắc ánh sáng giao thoa giữa rực rỡ và lắng đọng, từng bước catwalk trở nên mềm mại nhưng vẫn ẩn chứa nội lực. Các thiết kế không chỉ tôn vinh đường nét cơ thể, mà còn khắc họa chân dung người phụ nữ hiện đại – tự do, tự tin và tỏa sáng theo cách rất riêng.

SUMMER DAWN' 26 còn là tuyên ngôn của một thương hiệu Việt đang tái định nghĩa thời trang mùa hè – nơi sự phóng khoáng gặp gỡ tính kỷ luật, nơi gợi cảm song hành cùng thanh lịch, và mỗi thiết kế đều mang trong mình một thông điệp về tự do, hạnh phúc và khởi đầu mới.

Trong ánh chiều dịu nhẹ ấy, "bình minh" đã thực sự xuất hiện – không phải trên bầu trời, mà trong từng thiết kế, từng bước đi, và trong chính cảm xúc của người thưởng thức.

Sự kiện quy tụ dàn khách mời nổi bật như Ca sĩ/Em xinh Vũ Thảo My, Siêu mẫu Vũ Hà Anh, Diễn viên Kim Tuyến, Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly, Á hậu Mook (Miss Cosmo 2024), Lydie Vũ (Miss Supranational 2024), Vũ Thúy Quỳnh (Á hậu 2 Miss Universe Vietnam), Hà Trúc Linh (Hoa hậu Việt Nam 2024), Tracey Bùi, Thư Đan và Bùi Lý Thiên Hương (Á hậu 1 Miss Earth Vietnam 2025)… và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác, góp phần tạo nên một bức tranh thời trang đa sắc và đầy cảm hứng. Sự góp mặt của nhà tài trợ chính - Bệnh viện FV và đồng tài trợ - Ngân hàng HSBC Việt Nam cũng góp phần khẳng định đẳng cấp và quy mô chuyên nghiệp của chương trình.

Khẳng định vị thế – từ Việt Nam ra thế giới

SUMMER DAWN' 26 là một làn gió mới của thời trang Việt, đánh dấu bước chuyển mình đầy ấn tượng của Mr CRAZY & Lady SEXY trên hành trình vươn ra thế giới – từng bước khẳng định bản sắc của một thương hiệu Việt mang tư duy toàn cầu và khát vọng định hình chuẩn mực thẩm mỹ mới.

Ra đời từ năm 2019 như một dự án đầy đam mê của nữ doanh nhân Lệ Thu Guillon, Mr CRAZY & Lady SEXY nhanh chóng bước vào giai đoạn thử thách khi đại dịch toàn cầu diễn ra. Song cũng chính thời điểm đó, thương hiệu đã chủ động thích nghi, không ngừng hoàn thiện và từng bước tìm ra hướng đi riêng.

"Trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất nhanh, chúng tôi vẫn tin vào giá trị của thủ công - vào đôi tay, kỹ năng và sự kiên nhẫn của những nghệ nhân Việt. Mỗi sản phẩm đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và phản ánh một quan niệm rất chân thành về cái đẹp. Với Mr CRAZY & Lady SEXY, chúng tôi mong muốn mang đến một cảm giác sang trọng tinh tế mà vẫn dễ tiếp cận, thông qua cả dòng sản phẩm may sẵn và may đo", CEO Lệ Thu Guillon chia sẻ trong buổi ra mắt SUMMER DAWN' 26.

Đây cũng là nền tảng xuyên suốt cho hành trình phát triển của thương hiệu.

Bước sang năm thứ 6, Mr CRAZY & Lady SEXY dần khẳng định vị thế không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế. Thương hiệu gây tiếng vang khi trình làng các bộ sưu tập tại những tuần lễ thời trang danh giá như New York Fashion Week và Paris Fashion Week 2025 – nơi quy tụ những tên tuổi hàng đầu của ngành công nghiệp thời trang.

Không dừng lại ở sàn diễn, Mr CRAZY & Lady SEXY còn ghi dấu ấn đậm nét trên các ấn phẩm thời trang quốc tế uy tín như L'OFFICIEL, ELLE, Harper's Bazaar, trở thành lựa chọn của nhiều stylist quốc tế trong các dự án chụp ảnh nghệ thuật, qua đó khẳng định sức hút thẩm mỹ mang tính toàn cầu.

Mr CRAZY & Lady SEXY cũng mở rộng hợp tác với các đối tác mua hàng tại Mỹ, Úc và châu Âu, từng bước xây dựng mạng lưới phân phối quốc tế. Đặc biệt, bước tiến vào thị trường Trung Đông mới đây – với điểm nhấn tại Dubai, một trong những kinh đô xa hoa bậc nhất thế giới – đã mở ra chương mới cho thương hiệu, khi chinh phục thành công cộng đồng tín đồ thời trang quốc tế bằng ngôn ngữ thiết kế vừa gợi cảm, vừa tinh tế.

Nữ doanh nhân Lệ Thu Guillon cho biết, Mr CRAZY & Lady SEXY đang từng bước khẳng định vị thế của một Nhà Mốt Việt Nam hiện đại – nơi bản sắc được giữ vững, đồng thời tư duy luôn hướng ra thế giới, sẵn sàng tái định nghĩa những chuẩn mực thời trang đương đại. Và hành trình vươn ra thế giới này mới chỉ bắt đầu.

"Con đường phía trước vẫn còn dài trước khi tôi có thể nói đến "thành công", nhưng tôi rất vui khi Mr CRAZY & Lady SEXY đang dần được yêu mến, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế", chị Lệ Thu chia sẻ.



