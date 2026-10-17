Nguy hiểm: Trẻ bị áp xe hốc mắt do viêm xoang

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bệnh nhi N.V.T. (18 tháng tuổi, trú tại xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An) được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau 4 ngày sưng nề, tấy đỏ mi mắt trái kèm sốt cao. Trước đó, trẻ đã được khám và điều trị bằng kháng sinh, thuốc tra mắt tại bệnh viện tuyến huyện nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi nhập viện, mắt trái của trẻ lồi, mi mắt sưng nề nhiều, khó mở, kết mạc cương tụ và có nhiều ghèn. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm mũi xoang cấp biến chứng áp xe ổ mắt, viêm mô tế bào hốc mắt trái.

Trước tình trạng này, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng phối hợp với Khoa Mắt hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trẻ được nội soi mũi xoang dẫn lưu mủ, giảm áp ổ mắt, đồng thời rạch dẫn lưu ổ áp xe tại mắt.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được điều trị kháng sinh theo chỉ định, chăm sóc vết thương và theo dõi sát tình trạng mắt cũng như diễn biến nhiễm trùng. Sau 15 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, thị lực và vận động nhãn cầu bình thường, không ghi nhận di chứng và được xuất viện.

Theo BSCKI. Trịnh Thanh Hưng, Khoa Tai Mũi Họng, áp xe dưới màng xương ổ mắt là biến chứng nghiêm trọng của viêm xoang ở trẻ em. Nhiễm trùng từ các xoang có thể lan vào vùng hốc mắt, gây sưng đỏ, đau, hạn chế vận động nhãn cầu và đe dọa thị lực.

Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương thị lực vĩnh viễn hoặc các biến chứng nội sọ nguy hiểm như viêm màng não, áp xe não, huyết khối xoang hang.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện sưng đỏ quanh mắt, mắt lồi, khó mở mắt, đau khi vận động mắt hoặc sốt kèm triệu chứng viêm đường hô hấp, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Đặc biệt, tình trạng sưng nề quanh mắt tăng nhanh hoặc mắt lồi cần được đánh giá cấp cứu, không nên tiếp tục tự điều trị tại nhà.