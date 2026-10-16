Đoạn clip khiến người xem sợ đến bủn rủn tay chân: 2 em bé nằm lăn lộn ngay giữa đường quốc lộ

Đoạn clip ghi lại cảnh hai trẻ nhỏ chơi đùa ngay giữa lòng đường. Các em liên tục thay đổi tư thế, lúc nằm ngửa, lúc nằm sấp, lăn người trên mặt đường, gần khu vực có vạch sơn vàng.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, người đi đường đã ghi hình để cảnh báo và nhắc các cháu đi vào. Ở những giây cuối, một em chống tay ngồi dậy.

2 em bé nằm lăn lộn giữa đường quốc lộ

Điều đáng lo là nơi hai trẻ nằm chơi lại là đường quốc lộ, khu vực dành cho các phương tiện lưu thông. Phía xa trong clip vẫn có xe qua lại. Trong khi đó, các em nằm thấp sát mặt đường, mải nghịch mà chưa nhận thức được nguy cơ có thể xảy đến.

Chưa có thông tin xác định cụ thể địa điểm, thời gian ghi hình. Tuy nhiên, tình huống xuất hiện trong clip đã cho thấy một tình huống cần được người lớn ngăn chặn ngay.

Với trẻ nhỏ, một khoảng đường rộng, có lúc vắng xe có thể bị xem như chỗ chơi. Các em nằm xuống, lăn người, đùa với nhau mà chưa hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một phương tiện tiến đến.

Nhưng đường đang vắng không có nghĩa là đường an toàn. Xe có thể xuất hiện từ xa, từ đoạn cong hoặc từ hướng trẻ không chú ý.

Đặc biệt, khi nằm sát mặt đường, trẻ khó được người điều khiển phương tiện nhận ra sớm hơn so với lúc đứng. Người lái xe cũng có thể bất ngờ khi phát hiện phía trước là những đứa trẻ đang nằm chơi.

Về phía các em, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi, đứng dậy rồi chạy vào lề cần có thời gian. Nếu hoảng sợ, trẻ còn có thể lúng túng hoặc chạy về hướng không an toàn.

Bởi vậy, không thể trông chờ vào việc “có xe thì con tự tránh”. Chỉ riêng chuyện trẻ nằm chơi trên đường quốc lộ đã là nguy cơ cần chấm dứt, không phải đợi đến khi có va chạm mới lo lắng.

Lời nhắc của người đi đường là sự can thiệp cần thiết

Trong tình huống này, người đi đường đã lên tiếng nhắc các cháu đi vào. Sự chú ý và lời cảnh báo kịp thời của người lớn có ý nghĩa quan trọng khi trẻ đang mải chơi, chưa tự nhận ra nguy hiểm.

Đoạn clip không ghi lại tai nạn, nhưng không vì thế mà có thể xem đây là trò nghịch vô hại. Những hình ảnh như vậy cần khiến người chăm sóc trẻ nhìn lại: Con đang chơi ở đâu, ai đang quan sát và liệu con có thể tự chạy ra đường hay không?

Điều cần hướng tới sau lời cảnh báo là đưa trẻ ra khỏi khu vực xe chạy, giúp gia đình nhận biết tình huống để ngăn việc tái diễn. Việc chia sẻ clip cũng nên tập trung vào hành vi nguy hiểm, tránh chế giễu hoặc công kích các em.

Nhà gần đường lớn, không thể chỉ dặn con “đừng ra đường”

Với những gia đình sống ven quốc lộ, đường tỉnh hoặc tuyến đường đông xe, ranh giới giữa sân nhà và lòng đường đôi khi chỉ cách vài bước chân. Trẻ có thể chạy ra ngoài vì thấy bạn, đuổi theo một món đồ hoặc đơn giản là muốn tìm chỗ chơi.

Một lời dặn buổi sáng khó thay thế được việc trông nom trong suốt thời gian sau đó. Người lớn cần biết rõ trẻ đang ở đâu, tránh tình trạng ai cũng nghĩ đã có người khác để mắt đến.

Gia đình nên giữ cổng, cửa phù hợp với việc giám sát trẻ; bố trí chỗ chơi tách biệt với xe cộ; đồng thời thống nhất người phụ trách khi bố mẹ bận việc. Không nên mặc nhiên cho rằng vài đứa trẻ chơi cùng nhau là đã có thể tự trông nhau.

Khi hướng dẫn, cần nói cụ thể, dễ hiểu: Không nằm, ngồi hay đuổi nhau dưới lòng đường; không tự chạy ra nhặt đồ; muốn sang đường phải gọi người lớn. Những quy tắc ấy cần được nhắc lại và thực hành cùng con.

Nếu thấy trẻ đã ra khu vực nguy hiểm, người lớn cần bình tĩnh tiếp cận, quan sát giao thông và đưa trẻ vào nơi an toàn, tránh quát từ xa khiến các em hoảng hốt chạy bất ngờ.

Đừng để sự quen thuộc khiến người lớn chủ quan

Sống cạnh một con đường lâu ngày, người lớn có thể quen với nhịp xe chạy, biết lúc nào đông, lúc nào vắng. Nhưng trẻ nhỏ chưa có khả năng quan sát và đánh giá tình huống như người trưởng thành.

Các em cũng dễ quên lời dặn khi đang vui cùng bạn. Vì thế, việc giữ an toàn cần có cả sự hướng dẫn, giám sát và một không gian chơi phù hợp.

Cảnh hai trẻ nằm lăn lộn giữa đường quốc lộ là lời cảnh báo rõ ràng: Những trò nghịch của con cần được người lớn nhận ra và ngăn lại trước khi trở thành sự cố. Không gia đình nào nên đặt sự an toàn của trẻ vào hy vọng rằng xe sẽ đến chậm, người lái sẽ nhìn thấy hoặc con sẽ tránh kịp.