Người trong cuộc tiết lộ Huyền 2K4 được ngỏ ý đổi đồ để che đi 1 thứ nhưng đã từ chối

Mới đây, fashion show LSOUL Thu Đông 26 tại Shanghai Fashion Week đã khép lại với những thành công bước đầu về mặt truyền thông. Sự kiện thu hút sự thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Việt Nam nhờ sự hiện diện của dàn sao, KOL, người mẫu nổi bật đến từ quê nhà. Trong số những cái tên gây chú ý, câu chuyện của KOL Khánh Huyền (Huyền 2K4) và vẻ ngoài "Tây hoá" vẫn là tâm điểm của nhiều ý kiến trái chiều.

Tại show diễn ra mắt BST LSOUL Thu Đông 26 tại Shanghai Fashion Week, Huyền 2K4 tiếp tục bị phản ứng vì vấn đề ngoại hình "Tây hoá" (Ảnh TikTok).

Sáng ngày 29/3, trên trang cá nhân, CEO - NTK Nguyễn Trọng Lâm từ thương hiệu LSOUL đăng tải bức ảnh đơn của Huyền 2K4 tại sự kiện, đây cũng là người nổi tiếng duy nhất mà anh đăng tải hình ảnh riêng hậu show diễn. Đi kèm với bức ảnh là câu chuyện hậu trường liên quan đến outfit của Huyền 2K4 ngày hôm ấy.

Theo đó, phía thương hiệu đã từng ngỏ ý đổi cho Huyền một bộ trang phục khác che được những vết rạn bụng nhưng cô nói không. Điều đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người đứng đầu thương hiệu. Trong câu kết của Nguyễn Trọng Lâm: "Và tôi cũng hiểu vì sao em đến đây hôm nay" được hiểu là lời khen cho sự dũng cảm sống thật và đối mặt với dư luận của Huyền 2K4".

Tiết lộ từ thương hiệu về việc lựa chọn trang phục của Huyền 2K4 (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó tại fashion show ngày 27/3, bộ trang phục của LSOUL qua cách thể hiện của Huyền 2K4 nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó số đông chê trách các yếu tố chủ quan đến từ người mặc như: vòng 1 quá cỡ, màu da, kiểu tóc... đã làm xấu đi thiết kế của thương hiệu so với những người mẫu trên sàn.

Trước làn sóng tiêu cực gay gắt, thông qua động thái trên trang cá nhân cho thấy Huyền 2K4 có phản ứng khá thoáng. Cô tập trung chia sẻ về vấn đề màu da khi cho biết bản thân đã mất nhiều công sức từ tanning trong nhà đến ngoài trời để có được làn da nâu ưng ý cho sự kiện này. Các yếu tố khác không được chính chủ đề cập.

Từ một số yếu tố ngoại hình đến styling, lần tham dự fashion week vừa qua tiếp tục đưa Huyền 2K4 vào tranh cãi (Ảnh LSOUL, TikTok).

Liên quan đến chia sẻ của CEO thương hiệu LSOUL về những vết rạn, từ trước đến nay Huyền 2K4 không hề có ý định che giấu đặc điểm này sau sinh. Trong các video/hình ảnh từng đăng tải, mẹ 1 con hết sức tự tin zoom cận chi tiết này trong khi diện các kiểu trang phục hở bụng như một sự tự hào của người mẹ. Hành động và tư duy này của Huyền 2K4 được nhiều phái đẹp cảm thông, khen ngợi nhưng cũng cho rằng màu da nâu đang khiến những vết rạn của cô càng nổi bật hơn.