Người phụ nữ Việt được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới chia sẻ: 365 ngày từ bé đến lớn chưa một ngày bỏ quên bản thân và chưa bao giờ lôi thôi ngay cả khi chỉ có một mình

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử "100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026" do TC Candler công bố đã đưa Paris Tiên trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và khá kín tiếng, cô vẫn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sang trọng, thần thái cuốn hút cùng phong cách sống tinh tế.

Khác với nhiều gương mặt được biết đến từ showbiz, Paris Tiên gây ấn tượng bằng lối sống kín đáo và hình ảnh được xây dựng một cách tự nhiên. Chính vẻ đẹp thanh lịch, phong cách sống truyền cảm hứng và thần thái cuốn hút đã giúp cô nhận được sự yêu mến của đông đảo người theo dõi, từ trước khi cái tên Paris Tiên xuất hiện trong danh sách đề cử của TC Candler.

Được vinh danh nhờ nhan sắc, nhưng luôn khiêm nhường khi nói về vẻ đẹp

Lọt vào "100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026" nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất lại chính là quan điểm về một người phụ nữ đẹp của Paris Tiên.

"Việt Nam mình hay tất cả các nước trên thế giới đều có rất nhiều người đẹp, chỉ là mình may mắn được các bạn nhìn thấy và vì mọi người thương mến nên thấy hợp mắt thôi.

Được là phụ nữ thì ai cũng là bông hoa đẹp trong nhà và trong lòng những người yêu thương mình hết. Mong là tất chúng ta sẽ luôn được khỏe mạnh và được cùng nhau già đi một cách hạnh phúc" - cô từng nói như vậy trước những mỹ từ mà mọi người dành cho mình.

Có thể thấy, thay vì xem vẻ đẹp là một lợi thế để khẳng định bản thân, Paris Tiên lại lựa chọn cách nhìn rất nhẹ nhàng và đầy sự trân trọng dành cho phụ nữ.

Theo cô, cái đẹp không phải là cuộc cạnh tranh hơn thua giữa người này với người khác. Mỗi người phụ nữ đều có giá trị riêng và đều là "bông hoa đẹp" trong gia đình cũng như trong trái tim những người yêu thương mình.

Chính sự khiêm tốn ấy khiến hình ảnh của Paris Tiên trở nên gần gũi hơn, khác với suy nghĩ rằng những người sở hữu ngoại hình nổi bật thường đặt nặng chuyện nhan sắc.

Thông điệp "được cùng nhau già đi một cách hạnh phúc" cũng cho thấy quan điểm sống tích cực của cô: Thay vì cố gắng níu kéo tuổi trẻ bằng mọi giá, điều quan trọng hơn là giữ gìn sức khỏe, tinh thần lạc quan và biết yêu thương bản thân ở từng giai đoạn của cuộc sống.

Thời trang không chỉ là quần áo hay hàng hiệu... mà nó là một phần của cuộc sống

Nếu theo dõi trang cá nhân của Paris Tiên, không khó để nhận ra thời trang là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô.

Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Mỗi năm 365 ngày từ bé đến lớn chưa một ngày mình bỏ quên bản thân và chưa bao giờ lôi thôi ngay cả khi chỉ có một mình.

Thời trang là hơi thở khiến mình yêu đời, yêu người và cho mình rất nhiều năng lượng. Mình không mặc đẹp chỉ để chụp ảnh mà chỉnh chu là bản năng sâu trong tiềm thức, mình muốn chồng con luôn thấy vợ, thấy mẹ mình gọn gàng.

Mình muốn là một hình ảnh có màu sắc thoải mái trong mắt nhân viên hay những ai mình có cơ hội gặp mỗi ngày và để cho mình ngắm mỗi khi lướt ngang hình ảnh của chính mình trong gương".

Có thể thấy, với Paris Tiên, thời trang không đơn thuần là quần áo hay hàng hiệu. Đó là một cách để thể hiện năng lượng sống, sự tôn trọng bản thân cũng như những người xung quanh.

Là người hoạt động trong lĩnh vực thời trang, cô cũng thường xuyên chia sẻ góc nhìn về cách ăn mặc phù hợp với từng hoàn cảnh, giúp nhiều phụ nữ tìm thấy cảm hứng trong việc xây dựng phong cách cá nhân.

"Đẹp" bắt đầu từ việc chăm sóc chính mình, chứ không chỉ từ nhan sắc hay tuổi tác

Paris Tiên cũng nhiều lần gửi gắm những lời khuyên tích cực tới phụ nữ về việc yêu thương bản thân.

Cô chia sẻ: "Dù chúng ta là ai, dù ở đâu nếu có thể thì mỗi sáng thức dậy hãy dành một vài phút chuẩn bị và chăm sóc cho hình ảnh của bản thân thật tốt để tạo thành một thói quen giúp chúng ta luôn chỉnh chu xinh đẹp mọi lúc mọi nơi.

Chúng ta không thể dừng thời gian và sẽ không trẻ trung mãi mãi nhưng chúng ta có thể chọn luôn là phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày theo từng giai đoạn để có được một tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ và hướng đến một tuổi già đầy kiêu hãnh".

Không chỉ chú trọng phong cách thời trang, Paris Tiên còn duy trì thói quen tập luyện để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Với cô, việc đến phòng gym không đơn thuần là để đẹp hơn mà còn là cách rèn luyện bản thân mỗi ngày. Cô từng hài hước chia sẻ: "Phòng tập là nơi có môi trường tốt nhất có thể giúp chúng ta vừa đẹp người lại vừa đẹp nết & bớt nhiều chuyện vì bận tập trung rèn luyện bản thân".

Việc duy trì thói quen tập luyện không chỉ giúp cải thiện vóc dáng, tăng cường sức khỏe mà còn rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Có người vẫn thường nói: "Giàu thì ắt sẽ đẹp". Nhưng nhìn vào những chia sẻ của Paris Tiên, có lẽ vẻ đẹp bền vững lại bắt đầu từ quan điểm của mỗi người.

Việc dành thời gian chăm sóc bản thân, ăn mặc chỉn chu hay giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực không phải để gây ấn tượng với người khác, mà trước hết là cách mỗi người thể hiện sự tôn trọng chính mình. Khi điều đó trở thành một thói quen, vẻ đẹp cũng dần được hình thành từ thần thái, phong cách và chính sự tự tin ấy.

Có lẽ cũng chính bởi quan điểm sống ấy mà Paris Tiên, dù không phải nghệ sĩ hay người nổi tiếng trong showbiz, vẫn nhận được nhiều sự yêu mến.

Và việc cô xuất hiện trong danh sách đề cử "100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026" không chỉ là sự ghi nhận dành cho ngoại hình, mà còn là dịp để nhiều người biết đến hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, độc lập, thành đạt và luôn lan tỏa những thông điệp tích cực về việc yêu thương, chăm sóc chính mình.