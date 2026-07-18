David Beckham: Người đàn ông biến khán đài World Cup thành sàn diễn thời trang

Nhắc đến David Beckham, người hâm mộ không chỉ nhớ tới những cú đá phạt huyền thoại hay sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, mà còn nghĩ ngay đến hình ảnh của một biểu tượng thời trang đẳng cấp. Điều đặc biệt là ngay cả khi đã giải nghệ, mỗi lần xuất hiện tại World Cup, cựu danh thủ người Anh vẫn trở thành tâm điểm chú ý không kém các ngôi sao đang thi đấu. Và điều khiến Beckham khác biệt chính là suốt các trận đấu tại World Cup, anh gần như chưa một lần đánh mất hình tượng quý ông lịch lãm của mình.

Nếu quan sát các khán đài World Cup, có thể thấy phần lớn cổ động viên đều ưu tiên sự thoải mái. Người mặc áo đấu của đội tuyển quê hương, người diện áo phông, quần jeans, giày thể thao để dễ dàng hòa mình vào bầu không khí sôi động. Thế nhưng Beckham lại chọn một lối đi hoàn toàn khác.

Dù xuất hiện trong khu vực VIP hay trên khán đài danh dự, anh gần như luôn trung thành với những bộ suit được may đo chỉn chu. Vest ôm vừa vặn, sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt được thắt gọn gàng, kết hợp cùng giày da đánh bóng kỹ lưỡng. Mọi chi tiết đều được chăm chút cẩn thận, từ kiểu tóc vuốt gọn, đồng hồ cho tới chiếc khăn cài túi áo vest. Tổng thể không hề phô trương, nhưng đủ để toát lên phong thái của một quý ông Anh chính hiệu.

Điều đáng nói là Beckham không mặc suit theo kiểu cứng nhắc. Anh thường lựa chọn các gam màu trung tính như đen, xanh navy, xám than hoặc be nhạt - những màu sắc kinh điển không bao giờ lỗi mốt. Phom dáng cũng được tinh chỉnh vừa vặn với cơ thể, tôn lên vóc dáng cân đối và vẻ nam tính. Chính vì vậy, dù đứng giữa hàng nghìn khán giả, Beckham vẫn luôn nổi bật theo cách rất tự nhiên.

Thời trang của Beckham cũng phản ánh đúng triết lý mà anh theo đuổi suốt nhiều năm: sự sang trọng đến từ tính chỉn chu, chứ không phải những món đồ cầu kỳ. Anh hiếm khi sử dụng phụ kiện quá nổi bật hay chạy theo các xu hướng ngắn hạn. Thay vào đó là những món đồ kinh điển có thể mặc đẹp trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi lần máy quay truyền hình lia đến khu vực khán đài, Beckham gần như luôn được ưu ái xuất hiện trên màn hình lớn. Không ít khoảnh khắc anh chỉ đơn giản ngồi theo dõi trận đấu, mỉm cười hoặc trò chuyện với những vị khách bên cạnh cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Từ các nhiếp ảnh gia tác nghiệp cho tới khán giả có mặt tại sân vận động, rất nhiều người đều tranh thủ ghi lại hình ảnh của cựu danh thủ.

Thực tế, sức hút của Beckham từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ bóng đá. Anh là đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ, thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang hàng đầu và được xem là một trong những người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất tới phong cách menswear hiện đại. Vì thế, mỗi lần dự World Cup, Beckham không chỉ đại diện cho một huyền thoại bóng đá, mà còn mang theo hình ảnh của một biểu tượng thời trang toàn cầu.

Không ít chuyên gia nhận định rằng, Beckham đã góp phần thay đổi cách nhìn về thời trang nam giới trong thể thao. Anh chứng minh rằng đàn ông hoàn toàn có thể yêu thích sự lịch lãm, đầu tư vào cách ăn mặc mà vẫn giữ được vẻ nam tính và mạnh mẽ. Hình ảnh một cựu cầu thủ diện suit hoàn hảo giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup tạo nên sự đối lập thú vị, nhưng cũng chính điều đó khiến anh trở nên khác biệt.

Điều đáng học hỏi ở Beckham không nằm ở việc phải mặc vest mọi lúc mọi nơi, mà là tinh thần luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu và tôn trọng hoàn cảnh. Mỗi bộ trang phục đều được lựa chọn phù hợp với sự kiện, vừa đủ nổi bật nhưng không lấn át không khí của trận đấu. Chính sự tiết chế ấy tạo nên đẳng cấp mà không phải ai cũng có thể bắt chước.

Đến nay, Beckham vẫn giữ nguyên phong độ về phong cách. Những bộ suit kinh điển, nụ cười điềm tĩnh cùng thần thái tự tin đã trở thành "thương hiệu" của anh. Có thể nói rằng, nếu trên sân cỏ là cuộc cạnh tranh của những siêu sao bóng đá, thì trên khán đài VIP, David Beckham luôn là một trong những nhân vật thu hút nhiều ống kính nhất.

Ngoài các cầu thủ đang thi đấu, rất hiếm có người nổi tiếng nào khiến khán giả mong chờ mỗi lần xuất hiện như Beckham. Anh không cần những bộ trang phục cầu kỳ hay màu sắc nổi bật để gây chú ý. Chỉ với một bộ suit được cắt may hoàn hảo, một chiếc cà vạt chỉnh tề và phong thái của một quý ông thực thụ, David Beckham đã biến khán đài World Cup thành một "sàn diễn" của riêng mình. Và có lẽ đó cũng là lý do, sau nhiều năm, anh vẫn được xem là chuẩn mực của hình ảnh người đàn ông lịch lãm trong thế giới thể thao và thời trang.