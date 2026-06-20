Người phụ nữ khiến World Cup phải quan tâm đến thời trang, biến danh xưng “vợ cầu thủ” thành đế chế triệu đô

Trước khi có Georgina Rodríguez, Antonela Roccuzzo hay dàn WAGs sở hữu hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thế giới bóng đá từng chỉ có một cái tên đủ sức khiến truyền thông quên cả diễn biến trên sân để bàn tán về những gì diễn ra ngoài khán đài: Victoria Beckham.

Ngày nay, việc các người vợ và bạn gái cầu thủ xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang, ngồi front row các fashion show, ký hợp đồng quảng cáo hay xây dựng thương hiệu cá nhân là điều bình thường. Nhưng vào đầu những năm 2000, khi bóng đá và thời trang vẫn là hai thế giới gần như tách biệt, Victoria Beckham đã mở ra cây cầu đầu tiên kết nối hai lĩnh vực dường như có phần trái ngược nhau này.

Biểu tượng thời trang đầu tiên của Spice Girls

Sinh năm 1974 tại thị trấn Harlow, hạt Essex, Anh, Victoria Caroline Beckham là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng đặc biệt nhất của văn hóa đại chúng Anh Quốc trong ba thập kỷ qua. Từ ngôi sao nhạc pop đình đám của nhóm Spice Girls, biểu tượng thời trang những năm 2000 cho đến nhà thiết kế sở hữu thương hiệu mang tên mình, Victoria đã nhiều lần tái định nghĩa hình ảnh của bản thân và trở thành một trong số ít người nổi tiếng thành công ở cả lĩnh vực giải trí lẫn thời trang.

Thế giới biết đến Victoria từ rất lâu trước khi cô trở thành phu nhân của David Beckham. Trong đội hình huyền thoại của nhóm nhạc Spice Girls, Victoria mang biệt danh "Posh Spice" - cô gái luôn xuất hiện với váy đen ôm sát, mái tóc tối màu suôn mượt và thần thái lạnh lùng đặc trưng. Khi kỳ văn hóa đại chúng đang bị chi phối bởi những gam màu rực rỡ và phong cách nổi loạn của thập niên 90, Victoria lại chọn con đường khác: tối giản, sang trọng và có phần xa cách. Chính hình ảnh ấy đã biến cô thành biểu tượng thời trang đầu tiên của Spice Girls.

Victoria luôn xuất hiện với những trang phục phá cách, ít màu mè hơn so với các thành viên còn lại của Spice Girls.

Nếu những năm 90 chứng kiến mỹ nhân sinh năm 1974 trở thành biểu tượng của phong cách "Posh" đặc trưng, thì đầu thập niên 2000 mới là giai đoạn cô thực sự định hình dấu ấn thời trang cá nhân. Khi Spice Girls dần ngừng hoạt động và văn hóa Y2K bước vào thời kỳ đỉnh cao, Victoria nổi lên như một trong những nhân vật được săn đón nhất trên thảm đỏ. Cô gắn liền với những chiếc váy slip dress bằng satin, quần jeans cạp trễ, kính râm ngoại cỡ, túi Hermès Birkin và các thiết kế ôm sát tôn đường cong,hình ảnh sau này trở thành biểu tượng của thời trang những năm 2000.

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Street Style của nữ nghệ sĩ trong thập niên 2000 không phải dạng vừa.

Victoria là định nghĩa của "cool mom" chính hiệu.

Khác với nhiều ngôi sao nhạc pop cùng thời theo đuổi phong cách nổi loạn hoặc phá cách, Victoria xây dựng hình tượng người phụ nữ quyến rũ, sang trọng và có phần xa xỉ. Những lần cô xuất hiện cùng David Beckham nhanh chóng gây chú ý và nó đã biến họ thành một trong những cặp đôi mặc đẹp nổi tiếng nhất thế giới. Từ những bộ trang phục đồng điệu bằng da đen gây tranh cãi cho đến loạt khoảnh khắc street style được báo chí săn đón, Victoria và David đã góp phần biến thời trang thành một phần không thể tách rời của văn hóa người nổi tiếng đầu thế kỷ 21.

Victoria và David Beckham là cặp đôi mặc đẹp từng gây sốt giới truyền thông.

Chính trong giai đoạn này, Victoria dần vượt khỏi hình ảnh một cựu thành viên nhóm nhạc đình đám để trở thành biểu tượng phong cách độc lập. Trước khi xây dựng thương hiệu thời trang mang tên mình, cô đã là gương mặt quen thuộc trên hàng ghế đầu các show diễn, khách mời danh dự của nhiều nhà mốt lớn và là nguồn cảm hứng cho vô số xu hướng làm đẹp, ăn mặc được phụ nữ trẻ thời bấy giờ học theo.

Người phụ nữ khiến World Cup phải quan tâm đến thời trang

Khi kết hôn với David Beckham vào năm 1999, Victoria bước vào một chương hoàn toàn mới của sự nghiệp. Cuộc hôn nhân giữa ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất nước Anh và cầu thủ được yêu thích bậc nhất thế giới nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông toàn cầu. Tuy nhiên, điều khiến Victoria khác biệt nằm ở việc cô chưa bao giờ chấp nhận vai trò đứng phía sau ánh hào quang của chồng.

World Cup từng là sân chơi của những bàn thắng, những chiếc cúp vàng và các ngôi sao sân cỏ. Nhưng ở một thời điểm nào đó trong những năm 2000, người ta bắt đầu nói về một thứ khác: những chiếc kính râm quá khổ, những chiếc túi Hermès và hàng loạt bộ trang phục được săn lùng ngay sau khi xuất hiện trên khán đài. Người đứng sau sự thay đổi ấy chính là Victoria Beckham. Và minh chứng rõ nhất chính là kì World Cup 2006 diễn ra tại Đức.

Combo kính râm bản to và túi Birkin chính là signature đặc trưng của Victoria mỗi khi xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho đội tuyển Anh tại World Cup 2006.

Tại Đức, Victoria gần như trở thành nhân vật được săn đón không kém bất kỳ cầu thủ nào của tuyển Anh. Mỗi lần cô xuất hiện trên khán đài, bước ra phố mua sắm hay dùng bữa cùng những người bạn nổi tiếng đều lập tức trở thành tin tức trang nhất. Các tờ báo bắt đầu phân tích trang phục, túi xách, kính mát và kiểu tóc của Victoria với mức độ chi tiết vốn chỉ dành cho các ngôi sao Hollywood. Nhiều nhà quan sát thời trang xem đây là thời điểm bóng đá và thời trang lần đầu va chạm mạnh mẽ trên truyền thông đại chúng.

Nếu World Cup từng chỉ là sân khấu của thể thao, thì từ khoảnh khắc đó, thời trang bắt đầu có chỗ đứng trong câu chuyện của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Nữ ca sĩ biến khán đài World Cup 2006 trở thành sàn diễn riêng của mình.

Điều đáng nói là danh xưng WAG khi đó mang nhiều sắc thái miệt thị. Nó thường được dùng để mô tả những người phụ nữ sống dựa vào danh tiếng của bạn trai hoặc chồng là cầu thủ. Tuy nhiên Victoria Beckham lại trở thành ngoại lệ hiếm hoi. Cô không chỉ nổi tiếng vì là vợ David Beckham mà còn sở hữu sự nghiệp riêng, sức ảnh hưởng riêng và khả năng tạo xu hướng vượt xa thế giới bóng đá. Chính vì vậy, nhiều người xem Victoria là nhân vật đã biến khái niệm WAG từ một nhãn dán mang tính định kiến thành một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Victoria đã thay đổi cách công chúng nhìn nhận danh xưng WAG. Thay vì trở thành một bóng hồng bên cạnh cầu thủ nổi tiếng, cô biến sự chú ý của truyền thông thành sức ảnh hưởng văn hóa thực sự.

Hình ảnh của Victoria lúc ấy không chỉ đại diện cho người hâm mộ bóng đá, mà còn đại diện cho thời trang, giải trí và lối sống xa xỉ của thời đại.

Xây dựng đế chế thời trang triệu đô mang tên mình.

Sau nhiều năm được xem là biểu tượng phong cách của giới giải trí Anh, Victoria Beckham quyết định bước vào sân chơi thời trang bằng chính tên tuổi của mình. Năm 2008, cô ra mắt thương hiệu Victoria Beckham với bộ sưu tập đầu tiên gồm những thiết kế váy ôm sát mang tính ứng dụng cao. Thời điểm đó, không ít người trong ngành tỏ ra hoài nghi về tài năng và khả năng kinh doanh của cựu thành viên Spice Girls.

Gia đình nhà Beckham xuất hiện tại show diễn của Victoria Beckham.

Victoria đáp lại bằng công việc thay vì những phát ngôn. Những năm đầu tiên, cô tham gia sâu vào quá trình phát triển sản phẩm, từ phom dáng, chất liệu cho đến chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu. Các thiết kế mang tên Victoria Beckham dần định hình bản sắc riêng: tối giản, thanh lịch, tập trung vào kỹ thuật cắt may và đề cao hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn, cô lựa chọn hướng đi bền vững hơn với những thiết kế mang tính lâu dài, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng.

Chỉ vài năm sau khi ra mắt, thương hiệu Victoria Beckham đã xuất hiện đều đặn tại Tuần lễ thời trang New York trước khi chuyển về London. Các thiết kế của cô được phân phối tại những hệ thống bán lẻ xa xỉ hàng đầu thế giới như Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue hay Net-a-Porter. Không ít ngôi sao và nhân vật có tầm ảnh hưởng, từ Eva Longoria, Gwyneth Paltrow đến Meghan Markle, từng lựa chọn trang phục của Victoria Beckham trong các lần xuất hiện trước công chúng.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2011 khi cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls giành giải Nhà thiết kế thương hiệu của năm tại British Fashion Awards – một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành thời trang Anh. Đây được xem là cột mốc giúp cô chính thức thoát khỏi định kiến "người nổi tiếng làm thời trang" để được công nhận như một nhà thiết kế thực thụ. Những năm sau đó, thương hiệu tiếp tục mở rộng sang túi xách, kính mắt, mỹ phẩm và nhiều dòng sản phẩm khác, từng bước trở thành một phần của ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu.

Thành công của Victoria Beckham không đến trong một đêm. Trái lại, đây là một trong những canh bạc dài hơi nhất lịch sử thời trang của người nổi tiếng. Kể từ khi ra mắt vào năm 2008, thương hiệu Victoria Beckham liên tục đối mặt với áp lực tài chính, nhiều năm liền hoạt động trong tình trạng thua lỗ. Trong khi không ít ngôi sao chọn con đường cấp phép tên tuổi hoặc nhanh chóng đóng cửa dự án khi gặp khó khăn, Victoria vẫn kiên trì theo đuổi tham vọng xây dựng một nhà mốt thực thụ.

Sự kiên định ấy chỉ thực sự cho thấy kết quả sau hơn một thập kỷ. Giai đoạn 2023-2024, doanh thu của Victoria Beckham tăng trưởng mạnh, các khoản lỗ được thu hẹp đáng kể và doanh nghiệp lần đầu tiến sát đến ngưỡng có lãi nhờ sự tăng trưởng của mảng thời trang, đồ da và đặc biệt là Victoria Beckham Beauty. Với nhiều chuyên gia trong ngành, đây là cột mốc mang ý nghĩa lớn hơn những con số tài chính đơn thuần: nó chứng minh thương hiệu của Victoria có thể tồn tại như một doanh nghiệp thời trang độc lập, chứ không chỉ là một dự án gắn với hào quang người nổi tiếng.

Ngày nay, khi nhìn lại hành trình của Victoria Beckham, người ta dễ dàng nhớ đến cô với nhiều danh xưng khác nhau: cựu thành viên Spice Girls, vợ David Beckham, nhà thiết kế hay doanh nhân. Nhưng có lẽ sức ảnh hưởng lớn nhất của Victoria nằm ở chỗ cô đã chứng minh rằng những danh xưng ấy hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

Mỹ nhân 7X là người phụ nữ khiến World Cup lần đầu quan tâm đến thời trang. Là người biến khái niệm "vợ cầu thủ" thành một biểu tượng văn hóa đại chúng. Và cũng là người xây dựng từ sức ảnh hưởng ấy một đế chế thời trang mang tên chính mình.

Ảnh: Instagram, Getty Images, Reddit, Vogue