Gần một thập kỷ kể từ khi về chung một nhà, Nhã Phương và Trường Giang vẫn là một trong những cặp đôi bền chặt nhất của showbiz Việt. Trải qua không ít áp lực từ dư luận, cả hai lựa chọn cách bảo vệ hôn nhân bằng sự đồng hành và những hành động quan tâm dành cho nhau thay vì phô trương. Trên sóng truyền hình hay tại các sự kiện, Trường Giang cũng nhiều lần dành cho vợ những lời yêu thương và ánh nhìn đầy tình cảm, đủ để khán giả cảm nhận sự trân trọng mà nam danh hài dành cho người phụ nữ đã gắn bó với mình gần 10 năm.

Song hành với cuộc hôn nhân viên mãn, Nhã Phương cũng có nhiều thay đổi tích cực về hình ảnh. Bước sang tuổi U40, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng săn chắc cùng diện mạo trẻ trung nhờ chế độ tập luyện và lối sống khoa học. Đặc biệt, phong cách thời trang của bà xã Trường Giang ngày càng ghi điểm nhờ sự tinh tế và tính ứng dụng cao. Không chạy theo những xu hướng quá phô trương, cô ưu tiên các thiết kế tôn dáng, bảng màu nhã nhặn và cách phối đồ chỉn chu, giúp mỗi lần xuất hiện đều toát lên vẻ hiện đại, sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Đây cũng là lý do nhiều chị em, đặc biệt là phụ nữ ngoài 40 tuổi, thường tham khảo cách lên đồ của Nhã Phương để mặc đẹp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Cụ thể, nếu đang tìm một gợi ý mặc đẹp cho những buổi tiệc tối hay các buổi hẹn cùng bạn bè, chị em có thể tham khảo cách lên đồ dưới đây của Nhã Phương. Nữ diễn viên diện set áo và chân váy dài bằng chất liệu thun lưới ôm sát của local brand So Dópe Club, khéo léo tôn vóc dáng săn chắc dù đã là mẹ ba con. Cô hoàn thiện tổng thể bằng chiếc vòng tay acrylic bản lớn - món phụ kiện đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong mùa hè năm nay.

- Nơi mua: So Dópe Club

Khi cần tham gia các sự kiện yêu cầu hình ảnh thanh lịch và chỉn chu hơn, người đẹp sinh năm 1990 chọn thiết kế váy trắng cúp ngực chất taffeta bóng phối khăn voan choàng từ thương hiệu HUONG Boutique. Vì phần cổ khá kín nên nữ diễn viên chọn kiểu tóc búi cao để tổng thể thêm thanh thoát nhưng không kém phần sang chảnh.

- Nơi mua: HUONG Boutique

Ở outfit tiếp theo, khi đi nghỉ dưỡng, bà xã Trường Giang chọn phong cách trẻ trung hơn với set áo đỏ phối chân váy dài cách điệu tù nhà Huelley Huelley. Nữ diễn viên không quên kết hợp phụ kiện kính mắt đỏ đồng điệu với màu áo cùng item dép xỏ ngón đang "làm mưa làm gió" từ Á sáng Âu, được hội gái xinh lăng xê nhiệt tình. Tổng thể vừa trẻ trung vừa nữ tính, lại không hề nhàm chán nhờ bảng màu gồm sắc đỏ nổi bật.

- Nơi mua: Huelley Huelley

Khi diện quần jeans basic, Nhã Phương cũng biết cách khiến outfit nổi bật. Cô kết hợp quần jeans ống rộng cùng corset kẻ xanh trắng với phần ngực áo thiết kế tôn trọn vòng 1 nóng bỏng. Mẹ bỉm hoàn thiện set đồ đi chơi, đi cafe nhẹ nhàng bằng em túi xách màu xanh ton-sur-ton với áo.

- Nơi mua: Áo - Quần jeans

Nhã Phương tiếp tục bắt trend capri pants đang khiên giới mộ điệu mê mẩn. Cô nàng phối em quần lửng khá "khó chiều" này với áo tay lỡ cùng màu, layer áo tanktop trắng bên trong. Nữ diễn viên không quên kết hợp cũng kính đen, khăn cài đầu và giày cao gót mũi nhọn, hoàn thiện tổng thể nhiều chi tiết nhưng không hề rối mắt mà ngược lại vừa năng động vừa cuốn hút.

- Nơi mua tương tự: Áo tay lỡ - Quần capri