Người phụ nữ gần 30 năm “may giấc mơ cô dâu”

Chị Huyền Nguyễn – Nhà sáng lập Helen Bridal

Từ niềm vui của cô dâu đến động lực làm nghề

Gặp chị Huyền Nguyễn lần đầu, nhiều người có thể bất ngờ bởi vẻ ngoài giản dị. Mái tóc ngắn cá tính, phong cách nhẹ nhàng, không cầu kỳ. Nhưng khi nói về nghề, trong đôi mắt chị luôn ánh lên niềm say mê đặc biệt.

Khoảng gần 30 năm trước, khi trào lưu chụp ảnh cưới theo phong cách Hàn Quốc bắt đầu lan rộng tại Việt Nam, vợ chồng chị Huyền Nguyễn đã bước vào lĩnh vực này với công việc chụp ảnh và trang điểm cô dâu tại Hà Nội. Khi ấy, thị trường ảnh cưới đang phát triển mạnh, nhưng để xây dựng được uy tín không phải điều dễ dàng. Ảnh viện áo cưới Nguyên Vũ – tiền thân của Helen Bridal – dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều cặp đôi. Không chỉ chú trọng chất lượng hình ảnh, vợ chồng chị còn đặc biệt quan tâm đến phong cách váy cưới và trang điểm, luôn cập nhật những xu hướng mới để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Chị Huyền Nguyễn nhớ lại, những năm tháng đầu làm nghề tuy bận rộn nhưng đầy cảm xúc. Niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng là khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô dâu chú rể lúc nhận album cưới. Chính những khoảnh khắc ấy đã trở thành động lực để họ gắn bó với nghề suốt nhiều năm.

Quyết định thay đổi để bắt đầu lại

Một bước ngoặt lớn đến vào năm 2017 khi chị có dịp vào Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bộ ảnh cưới theo yêu cầu của khách hàng. Nhịp sống năng động và môi trường sáng tạo tại đây khiến chị nhận ra mình muốn thử sức ở một không gian mới. Sau nhiều suy nghĩ, chị quyết định thuyết phục chồng chuyển vào Nam lập nghiệp. Quyết định ấy đồng nghĩa với việc rời bỏ sự ổn định đã xây dựng tại Hà Nội để bắt đầu lại từ đầu.

Chị Huyễn Nguyễn và chồng

Những ngày đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai vợ chồng mở một studio nhỏ mang tên Helen Bridal. Dù đã có hơn 20 năm kinh nghiệm, việc xây dựng thương hiệu tại một thị trường mới vẫn đầy thử thách. Khách hàng chưa nhiều, chi phí vận hành cao, lại phải thích nghi với sự khác biệt về thị hiếu và xu hướng. Có những giai đoạn khó khăn tưởng chừng phải dừng lại. Nhưng sự đồng hành của người bạn đời cùng niềm tin vào nghề đã giúp chị Huyền Nguyễn kiên trì vượt qua. Tên gọi Helen Bridal cũng mang một câu chuyện riêng. Theo chị Huyền Nguyễn, cái tên này được nghệ nhân ưu tú, nhà thiết kế áo dài Lan Hương gợi ý: “Helen” gợi nhắc hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp, hạnh phúc và thành đạt, cũng chính là hình ảnh mà thương hiệu muốn gửi gắm tới mỗi cô dâu trong ngày trọng đại.



Khi ảnh cưới trở thành câu chuyện cảm xúc

Sau gần một thập kỷ phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh, Helen Bridal dần khẳng định phong cách riêng trong lĩnh vực ảnh cưới và thời trang cô dâu. Theo chị Huyền Nguyễn, thị trường cưới hiện nay đã có nhiều thay đổi bởi nếu trước đây các cặp đôi chỉ chú trọng vào những bộ ảnh cưới đẹp, thì thế hệ trẻ ngày nay mong muốn nhiều hơn: họ muốn câu chuyện tình yêu của mình được thể hiện trong từng khung hình. Nắm bắt xu hướng đó, Helen Bridal liên tục đổi mới phong cách chụp ảnh và thiết kế váy cưới. Những bộ ảnh mang hơi hướng điện ảnh, các concept ngoại cảnh giàu cảm xúc hay những mẫu váy cưới hiện đại giúp cô dâu tôn lên vẻ đẹp tự nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Khách hàng của Helen Bridal

Đến nay, Helen Bridal đã phát triển với đội ngũ hàng chục nhân sự chuyên môn cao, từ nhiếp ảnh gia, chuyên gia trang điểm đến đội ngũ sáng tạo concept. Không gian studio cũng được đầu tư hiện đại nhằm mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp cho khách hàng. Tuy vậy, theo chị Huyền Nguyễn, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần ban đầu của nghề: đặt cảm xúc của khách hàng ở trung tâm.

Hậu trường chụp ảnh cưới tại Helen Bridal

Truyền lửa cho thế hệ kế tiếp

Năm 2024, Helen Bridal được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của thương hiệu.

Hiện nay, Helen Bridal cũng đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ khi con trai của chị tham gia điều hành với vai trò đại diện thương hiệu. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ được kỳ vọng sẽ mang lại những hướng phát triển mới.

Nhìn lại chặng đường gần ba thập kỷ gắn bó với nghề, chị Huyền Nguyễn cho rằng thành công không đến từ những bước đi lớn, mà từ sự kiên trì với những điều nhỏ bé mỗi ngày. Với chị, mỗi cô dâu bước ra từ Helen Bridal không chỉ khoác lên mình một chiếc váy cưới đẹp, mà còn mang theo một ký ức đáng nhớ trong ngày bắt đầu hành trình hôn nhân. Và chính những khoảnh khắc hạnh phúc ấy đã trở thành động lực để chị tiếp tục gắn bó với nghề.

Helen Bridal là thương hiệu ảnh cưới và thời trang cô dâu được sáng lập bởi chị Huyền Nguyễn.

Thương hiệu phát triển từ nền tảng Ảnh viện áo cưới Nguyên Vũ tại Hà Nội, sau đó mở rộng và xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017. Helen Bridal cung cấp đa dạng dịch vụ như chụp ảnh cưới studio, ngoại cảnh, thiết kế concept cá nhân hóa và tư vấn phong cách cô dâu. Năm 2024, thương hiệu được vinh danh Top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương.



