Người phụ nữ 77 tuổi có nhan sắc "như dùng chất bảo quản", dung mạo hoang đường cả thế giới không có đối thủ

Hôm 2/11 (theo giờ địa phương), nhà thiết kế thời trang Vera Wang đã có màn xuất hiện chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ Lễ trao giải CFDA (Hội đồng Nhà thiết kế Thời trang Mỹ) năm 2026, tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York. Ở tuổi 77, "bà hoàng váy cưới" một lần nữa làm khuynh đảo truyền thông với nhan sắc như dùng chất bảo quản và phong cách thời trang siêu gợi cảm đặc trưng của bản thân.

Vera Wang khoe vòng eo săn chắc khó tin ở tuổi 77 với thiết kế bra-top táo bạo trên thảm đỏ CFDA 2026.

Bất chấp tuổi tác, Vera Wang sải bước đầy tự tin trong chiếc áo bra-top vạt ngang màu đen phối cùng chân váy dài quét đất. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở lớp lưới mỏng manh nối giữa áo và váy, khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn, phẳng lỳ không chút mỡ thừa cùng bắp tay săn chắc.

Để hoàn thiện vẻ ngoài mang đậm tính tuyên ngôn, bà khoác hờ chiếc áo da đen trên vai và tạo điểm nhấn với chiếc nhẫn vàng to bản. Nhà thiết kế U80 xuất hiện trên thảm đỏ cùng nữ diễn viên múa ballet Chloe Misseldine - người cũng diện một thiết kế trắng đen có phom dáng tương đồng. Giới mộ điệu nhanh chóng nhận ra set đồ này mang hơi hướm thiết kế trắng - đen đầy tính "đối lập" mà Vera Wang từng diện tại CFDA 2025.

Kiểu tóc tết hai bên cùng nhan sắc "lão hóa ngược" của nhà thiết kế U80 khiến giới truyền thông quốc tế ngỡ ngàng.

"Bà hoàng váy cưới" tạo dáng quyền lực cùng áo khoác da đen, đọ sắc bên diễn viên múa Chloe Misseldine.

Đặc biệt, "huyền thoại thời trang" tiếp tục chứng minh mình là một tắc kè hoa thực thụ khi nhuộm lại mái tóc đen tự nhiên và tết tóc hai bên cực kỳ trẻ trung - khác hẳn với mái tóc vàng rực rỡ mà bà từng để tại Met Gala hay BAFTAs hồi đầu năm. Làn da căng bóng, ít nếp nhăn cùng phong thái năng động của Vera Wang khiến phóng viên và người hâm mộ có mặt tại hiện trường không khỏi trầm trồ.

Nhan sắc lão hóa ngược của Vera Wang luôn là chủ đề gây sốt mỗi năm. Trái với suy nghĩ của nhiều người, bà chưa bao giờ quá ám ảnh với việc níu kéo thanh xuân. Chia sẻ với đài BBC, nữ thiết kế cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải giữ gìn tuổi trẻ một cách cuồng tín hay ám ảnh".

Vera Wang chứng minh đẳng cấp "tắc kè hoa" khi liên tục biến hóa phong cách và màu tóc.

Khi được hỏi về bí quyết đằng sau vẻ ngoài siêu thực của mình, Vera Wang thẳng thắn tiết lộ: "Bí quyết để trẻ lâu chính là làm việc. Ngoài ra, việc thưởng thức một ly cocktail vodka điều độ và ngủ đủ 9 tiếng mỗi ngày cũng rất có ích". Bà cũng cho rằng tư tưởng miệt thị tuổi tác (ageism) là một điều rất lỗi thời, đồng thời khẳng định: "Trong cuộc sống, bạn phải luôn cố gắng tiếp tục phát triển bản thân theo một cách nào đó".

Say mê làm việc, ngủ đủ 9 tiếng và uống cocktail vodka điều độ là bí quyết giữ gìn thanh xuân của "huyền thoại thời trang".

Sinh năm 1949, Vera Wang vốn có xuất phát điểm là vận động viên trượt băng nghệ thuật trước khi rẽ hướng sang thời trang từ năm 18 tuổi. Bước ngoặt đến vào năm 23 tuổi khi bà làm nên lịch sử với tư cách là biên tập viên thời trang trẻ tuổi nhất của tạp chí Vogue. Sau thời gian làm Giám đốc mảng thời trang nữ tại Ralph Lauren (quản lý tới 38 dòng sản phẩm), bà chính thức ra mắt thương hiệu mang tên mình vào năm 1990.

Khởi nghiệp với váy cưới chỉ vì không tìm được chiếc váy nào ưng ý cho hôn lễ của chính mình, Vera Wang đã biến một thị trường từng bị ngó lơ trở thành một "đế chế" thời trang. Các thiết kế mang tính nghệ thuật, hiện đại và đột phá của bà nhanh chóng trở thành niềm khao khát của hàng triệu cô gái.

Biến thị trường váy cưới thành "đế chế" tỷ đô, thiết kế của Vera Wang là niềm khao khát của hàng triệu cô gái, trong đó có cả các minh tinh toàn cầu.

Từ cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, ái nữ Ivanka Trump cho đến minh tinh Son Ye Jin trong siêu đám cưới với Hyun Bin... tất cả đều chọn diện những tuyệt tác váy cưới của Vera Wang. Năm 2013, bà vinh dự nhận Giải thưởng Thành tựu Trọn đời của CFDA. Theo danh sách của Forbes năm 2018, Vera Wang xếp thứ 34 trong số "Những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ", minh chứng cho một sự nghiệp rực rỡ và sức sáng tạo không bao giờ già cỗi.

Ảnh: Internet, IGNV