Người phụ nữ 47 tuổi này chống già đỉnh cao, netizen: “Cứ như thể cô ấy ăn chất bảo quản vậy!”

Nhìn vào diện mạo hiện tại ở tuổi 47 của nữ ca sĩ Tiêu Tiêu (Xiao Xiao), nhiều netizen chỉ biết thốt lên: "Cô ấy đúng là ăn chất bảo quản mà sống!" . Dù những năm gần đây không còn hoạt động sôi nổi với vai trò ca sĩ, nhưng trên Weibo và Xiaohongshu, Tiêu Tiêu vẫn vô cùng năng nổ và thường xuyên khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ cùng vóc dáng săn chắc, gần như không chút mỡ thừa. Nếu không nói, khó ai tin cô đã bước sang ngưỡng U50.

Không chỉ khoe visual đóng băng thời gian, Tiêu Tiêu còn rất thoải mái chia sẻ bí quyết làm đẹp, giữ dáng của mình. Từ ăn uống, vận động đến chăm sóc da, tất cả đều xoay quanh một triết lý: đơn giản nhưng kỷ luật. Dưới đây là những thói quen "hồi xuân" nổi bật giúp nữ ca sĩ giữ vững phong độ suốt nhiều năm.

Ly sữa đậu nành hạt mỗi sáng: đẹp da, khỏe tóc từ bên trong

Giống như nhiều cô gái yêu làm đẹp, Tiêu Tiêu luôn bắt đầu ngày mới bằng một loại đồ uống nuôi dưỡng làn da. Công thức cô lựa chọn là sữa đậu nành hạt , vừa dễ làm vừa giàu dinh dưỡng. Đậu nành và các loại hạt như óc chó, hạt điều hay hạt phỉ được ngâm riêng từ tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ cần xay cùng nước là có ngay một ly sữa thơm béo. Protein từ đậu nành và chất béo tốt trong các loại hạt giúp da mịn màng, tóc chắc khỏe hơn. Đôi khi, Tiêu Tiêu còn "biến tấu" bằng cách cho thêm cà phê espresso, với tỷ lệ yêu thích là một shot espresso pha cùng khoảng 700ml sữa đậu nành.

Nhảy dây khi bụng rỗng: bí quyết giảm mỡ nhanh gọn

Để duy trì thân hình gọn gàng, Tiêu Tiêu gần như ngày nào cũng vận động. Trong số các hình thức tập luyện, cô đánh giá cao nhất nhảy dây khi bụng rỗng . Buổi sáng sau khi ngủ dậy, chỉ cần uống chút nước là có thể bắt đầu. Mỗi ngày nhảy khoảng 800–1000 lần, kiên trì một tuần đã thấy cơ thể thay đổi rõ rệt. Với người mới, cô khuyên nên chia nhỏ số lần, miễn là giữ được cường độ ở những hiệp đầu để kích hoạt đốt mỡ hiệu quả.

Cổ không nếp nhăn nhờ thói quen 200 lần massage mỗi ngày

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là làn da cổ của mẹ Tiêu Tiêu – dù đã ngoài 70 vẫn mịn màng, không hằn nếp nhăn. Bí quyết gia truyền nằm ở việc massage cổ 200 lần mỗi ngày . Tiêu Tiêu học theo mẹ, mỗi sáng sau khi rửa mặt sẽ thoa một lớp mặt nạ dưỡng ẩm dạng kem, tận dụng phần còn dư để massage cổ. Các động tác từ vuốt lên, xoa bóp bằng đầu ngón tay đến ấn nhẹ các huyệt quanh tai được lặp lại đều đặn, giúp vùng cổ luôn căng mịn, săn chắc.

Cách làm ức gà mềm như đùi gà

Ức gà là món ăn quen thuộc trong chế độ giảm mỡ nhưng dễ bị khô, dai. Tiêu Tiêu chia sẻ mẹo nhỏ giúp ức gà mềm hơn đáng kể: ướp thịt với muối, baking soda, tiêu đen, chút rượu gạo và gừng băm; sau đó dùng búa đập thịt dàn đều trước khi áp chảo. Cách canh lửa và thời gian ủ nhiệt sau khi tắt bếp giúp thịt chín đều, mềm ngọt, không hề bở.

Nước ép rau củ giảm mỡ khi trót ăn nhiều

Những ngày ăn quá tay, bữa trưa của Tiêu Tiêu thường được thay bằng nước ép rau củ giảm mỡ . Công thức gồm cải xoăn, chuối, chanh xanh và nước, đặc biệt có thêm hạt gai dầu để bổ sung chất béo tốt, giúp thức uống dễ uống hơn. Cô nhấn mạnh nên uống cả phần bã để tận dụng tối đa chất xơ.

Bữa sáng yêu thích: salad bơ và các loại hạt

Ngoài sữa đậu nành, Tiêu Tiêu rất thích tự làm salad cho bữa sáng. Salad bơ kết hợp rau xà lách bơ, táo, việt quất và các loại hạt mang lại cảm giác tươi mát, dễ ăn. Một chút nước cốt chanh và mật ong giúp món ăn cân bằng vị, vừa ngon miệng vừa giàu dinh dưỡng.

Chăm sóc da tối giản, không mùi hương

Trong các video chia sẻ về skincare, Tiêu Tiêu thẳng thắn cho rằng việc chăm sóc da không cần quá cầu kỳ. Cô ưu tiên các sản phẩm đơn giản, không mùi hương, nhiều món còn được bác sĩ da liễu khuyên dùng như xịt khoáng hay kem dưỡng ẩm cơ bản. Son dưỡng chỉ là vaseline, còn nếu muốn thơm thì dùng nước hoa riêng. Chính cô cũng tự nhận routine của mình "giống con trai thẳng tính".

Tự kỷ luật: nền tảng của mọi sự trẻ đẹp

Sau tất cả, điều Tiêu Tiêu nhấn mạnh vẫn là tính kỷ luật . Với cô, làm đẹp hay giữ dáng không phải chuyện cảm hứng, mà là việc kiên trì làm những điều cần làm, dù không phải lúc nào cũng thích. Khi thói quen được hình thành, sự thay đổi sẽ đến một cách tự nhiên.

