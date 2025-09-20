Người mẹ nghèo thêu logo Nike lên cặp làm con trai xấu hổ, 10 năm sau Nike tìm đến nói 1 câu

Có những món quà tuổi thơ nhìn lại mới thấy đó là món "hàng hiệu" đắt giá nhất, vì nó chứa cả trái tim của mẹ. Câu chuyện của một chàng trai Trung Quốc mới đây đã khiến hàng triệu người rưng rưng, đến mức chính Nike cũng phải đích thân lên tiếng.

Năm 2016, khi mới 14 tuổi, Lưu - một cậu bé ở Cam Túc (Trung Quốc) từng ước ao có được chiếc cặp Nike như bạn bè trong lớp. Gia đình nghèo khó, mẹ cậu không đủ tiền mua vì vậy liền ngồi cặm cụi nhiều ngày, thêu từng đường kim mũi chỉ tạo nên logo Nike ngay trên chiếc cặp vải cũ màu đỏ. Bà còn khéo léo thêm vài bông hoa nhỏ vào trong dấu swoosh như để gửi gắm tình yêu thương cho con.

Thế nhưng ở tuổi mới lớn, Lưu lại thấy xấu hổ. Bị bạn bè cười chê dùng đồ giả, cậu bé chỉ đeo chiếc cặp đúng một tuần rồi cất hẳn vào góc tủ. Mãi đến khi trưởng thành, anh mới nhận ra mình đã quá trẻ con. Giờ đây, sau 10 năm khi ngẫm lại chuyện này, Lưu tự hào khoe với cả thế giới: "Đây là chiếc cặp mẹ tôi làm."

Câu chuyện có thật mới đây đã được một cư dân mạng xứ Trung chia sẻ trên Douyin và lập tức bùng nổ, thu hút hơn 9 triệu lượt thích cùng nửa triệu bình luận. Hàng triệu người xem đã xúc động vì tình mẫu tử thiêng liêng. Nhiều cư dân mạng để lại lời nhắn thổn thức: "Tình yêu của cha mẹ là vô giá", "Bạn có thể mua bất cứ thứ gì trên thị trường, nhưng tình yêu của cha mẹ là không thể" .



Không những thế, trong phần bình luận của bài đăng này, cư dân mạng còn rần rần rủ nhau khoe những sản phẩm Nike "phiên bản DIY" của riêng mình. Áo logo thêu tay, giày logo tự vẽ… nối đuôi nhau khiến netizen dí dỏm ví von: Cả phần bình luận giống như một lễ trao giải của Nike vậy. Quá nhiều tình yêu thương, đến mức hãng chắc chẳng đủ thư của luật sư để gửi cho từng người đâu.

Điều bất ngờ hơn cả là chính tài khoản của Nike Trung Quốc cũng để lại lời nhắn ấm áp cùng lời ngỏ muốn dành tặng 1 món quà cho người mẹ của chàng trai: "Logo thêu thật tuyệt. Tình yêu của mẹ chính là sức mạnh để chúng ta dám làm mọi điều. Chúng tôi đã chuẩn bị một món quà dành tặng mẹ bạn, hãy liên hệ với chúng tôi. Just do it."

Chính chủ sau đó xác nhận đã kết nối với hãng, và món quà đặc biệt ấy sẽ được gửi tận tay mẹ anh.

Ngoài chiếc balo "độc nhất vô nhị", Lưu cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với mẹ. Hai mẹ con có sinh nhật chỉ cách nhau đúng một ngày nên từ nhỏ đến lớn luôn thổi nến cùng nhau. Năm nay, dù không thể đón sinh nhật cùng mẹ vì khoảng cách, anh chàng vẫn giữ truyền thống, cùng cha gọi video, chuẩn bị quà và nhờ nhà hàng bật bài hát chúc mừng sinh nhật mẹ qua video call.



