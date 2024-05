Người mẹ với clip "nuôi con Montessori" rầm rộ TikTok, tranh cãi chuyện nuôi con "phản khoa học" khác người

Phương pháp Montessori không còn là cái tên xa lạ đối với nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ ở độ tuổi mầm non. Montessori là phương pháp trẻ học tập thông qua các giáo cụ trực quan. Điểm nổi bật của Montessori là chấp nhận cá tính riêng biệt của trẻ; đề cao tính tự lập, tự do có kỷ luật của trẻ; tôn trọng sự phát triển tự nhiên, cũng như trang bị đầy đủ cho trẻ các kỹ năng cơ bản cần thiết.

Dù là ở trường học hay ở nhà, trẻ luôn được khuyến khích phát triển năng khiếu tự nhiên. Không phải tuân theo một khuôn mẫu sẵn có nào. Bởi vì trẻ chỉ có thể học tập và phát triển tốt nhất khi được tự do hoạt động.

Hiện nay ở nước ta, phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi, rất nhiều mẹ bỉm đã theo nó để làm cơ sở cho hành trình nuôi nấng và dạy dỗ con cái của mình. Tuy nhiên mới đây, một người mẹ tên L. đã gây xôn xao cả cõi mạng bởi những chia sẻ về phương pháp dạy con tên C. theo kiểu này khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Trong video, người mẹ này tâm sự: "C. là một em bé được nuôi dạy theo phương pháp Montessori, vì vậy bạn ấy rất cá tính, tự tin, không quan tâm đến xung quanh, rất có quan điểm, chính kiến. Và đặc biệt với những bậc phụ huynh mà nuôi con theo cách truyền thống thì sẽ khá là crazy. Nhưng bạn C. cũng không quan tâm lắm, cá nhân L. có những nguyên tắc rất cứng để dạy con".

Cụ thể, người mẹ này muốn nuôi con theo cách tự nhiên nhất, để bé được phát triển một cách tự do, không quan tâm đến những gì người khác phán xét hay đánh giá... Tuy nhiên, dưới phần bình luận, gần như mọi người đều chỉ trích, cho rằng "mẹ chiều hư con", "dạy thế này sau bảo sao hư", "trông dị biệt quá, sợ sau phá làng phá xóm".

Đỉnh điểm là nhiều người đã lấy đoạn chia sẻ về cách dạy con trên để ghép vào video có những chú cún, mèo khiến không ít người bức xúc. Họ cho rằng cậu bé vẫn còn nhỏ, quá trình dạy con cần nhiều thời gian để theo dõi, việc chỉ trích người mẹ một cách quá đáng như vậy là không nên.

Trước tâm bão, bà mẹ này đã lên video chia sẻ về cách nuôi dạy con của mình: "Không hiểu sao cách nuôi con của mình lại gây tranh cãi như thế, lên xu hướng 2 triệu view/ ngày. Nuôi con theo phương pháp Montessori cũng đã khác biệt rồi, chính mình cũng được bố mẹ nuôi dạy không đòn roi. Lúc mình chia sẻ thì nghĩ mọi người chắc cũng thấy bình thường vì xung quanh mình toàn mẹ giáo dục sớm, mà không ngờ nó gây mâu thuẫn như vậy.

Có thể do cách nói không gãy gọn gây ra hiểu lầm, nhưng mình cũng hơi "hèn" khi thấy dư luận khủng khiếp quá đã quyết định ẩn đi vì ảnh hưởng đến con. Chồng mình, bạn bè, người thân lại rất ủng hộ, bảo rằng cách nuôi dạy này không vấn đề gì, chỉ những ai đã tiếp xúc với C. mới biết con là em bé thế nào. Nếu cứ ẩn đi thì sẽ nhận mình sai. Thực sự mình và em bé rất thích chia sẻ trên MXH, em C. cũng là một em bé mới 8 tuổi thôi".

Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang gây xôn xao trên MXH. Trên trang cá nhân của mình, người mẹ thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày và nhận được không ít sự quan tâm. Bởi vậy, bà mẹ trẻ mong mọi người sẽ tôn trọng cách nuôi dạy của từng gia đình. Mỗi bà mẹ sẽ nhận biết phương pháp nào phù hợp và áp dụng nó ra sao.