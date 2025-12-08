Người mẫu cao 1,82 m đăng quang Hoa hậu Pháp

Hinaupoko Deveze, 23 tuổi, cao 1,82 m, đã tốt nghiệp ngành Tâm lý học. Hinaupoko là người mẫu chuyên nghiệp, từng xuất hiện trong MV của các rapper nổi tiếng ở Pháp, đồng thời theo đuổi công việc tổ chức du lịch trải nghiệm tại Polynésie. Năm 2020, cô quyết định trở về Tahiti, ban đầu là để nghỉ dưỡng, trước khi định cư ở đó vào ba năm sau. "Tôi là sản phẩm của một câu chuyện giữa Polynesia và miền Nam nước Pháp. Tuổi thơ của tôi được ru ngủ bởi tiếng ve cũng như giai điệu của đàn ukulele", Hinaupoko Deveze chia sẻ.