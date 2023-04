Người đứng sau thành công của thương hiệu dược mỹ phẩm SkinMD Laboratories

Từ khi ra đời đến nay, SkinMD Laboratories chọn con đường với sứ mệnh và tầm nhìn riêng biệt với phần lớn thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp khác và đã nhận được sự tin tưởng đánh giá cao không chỉ từ người tiêu dùng mà cả các chuyên gia tên tuổi trong ngành.

Các sản phẩm nổi bật của dược mỹ phẩm SkinMD Laboratories

Bảo chứng thương hiệu bởi "Quốc bảo" của ngành da liễu thẩm mỹ châu Á và Hàn Quốc



Nói đến Hàn Quốc là nhắc đến xứ sở của hàng trăm nghìn thương hiệu thẩm mỹ và chăm sóc da, nhưng khi nhắc đến chuyên gia đầu ngành da liễu thẩm mỹ Hàn Quốc thì bất cứ chuyên gia, bác sĩ trong ngành nào cũng sẽ nhắc đến một cái tên đó là giáo sư Park Kyoung Chan – Chủ tịch hiệp hội da liễu Hàn Quốc. Không chỉ đảm nhiệm một vai trò, giáo sư Park còn giữ rất nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức uy tín như Chủ nhiệm Khoa da liễu - Bệnh viện SNU Bundang, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tế bào Sắc tố Châu Á, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tế bào Sắc tố Hàn Quốc…

Giáo sư Park Kyoung Chan cha đẻ của các công thức độc quyền trong SkinMD Laboratories

Trong gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực điều trị và nghiên cứu về da liễu thẩm mỹ, giáo sư Park cùng các cộng sự sở hữu hàng chục phát minh sáng chế cùng với nhiều báo cáo khoa học chuyên sâu được đăng trên các tạp chí da liễu quốc tế uy tín. Nổi bật nhất có thể kể đến: báo cáo "Tác động của hydro hóa kết hợp với cocktail chống lão hóa khi điều trị nám da" đăng trên J Cosmet Dermatol, "Mức độ cải thiện nếp nhăn sau khi điều trị bằng phức hợp gồm có Copper-GHK, Axit Hyaluronic, Rhodiola, Axit Tranexamic và β-glucan"… đăng trên Tạp chí Cosmetic and Laser Therapy hay báo cáo "Hiệu quả và an toàn của 4-n-butylresorcinol 0,1% bọc trong Liposome để điều trị nám da" đăng trên Journal of Dermatology…

Ứng dụng kết quả các công trình nghiên cứu này là các công thức độc quyền của các sản phẩm trị liệu trong thương hiệu SkinMD Laboratories - cung cấp các giải pháp chuẩn y khoa cho các vấn đề như da nám sạm, lão hóa, xỉn màu… Các sản phẩm của SkinMD được giới chuyên môn cũng như người dùng tin tưởng và góp mặt thường xuyên trong các phác đồ điều trị da liễu tại các bệnh viện và cơ sở thẩm mỹ hàng đầu.

Hệ giải pháp y khoa độc quyền được lâm sàng và kiểm chứng nghiêm ngặt

Một số bằng chứng nhận sáng chế độc quyền của SkinMD Laboratories

Nhằm mang đến hiệu quả rõ rệt giúp cải thiện các vấn đề về da, có thể nói SkinMD Laboratories là một "kho tàng" hoạt chất độc quyền và hiếm hoi trong giới mỹ phẩm skincare:



Phức hợp Whitenol với thành phần 4-n-butylresorcinol được bọc trong Liposome giúp cải thiện những nhược điểm của các hoạt chất trị sắc tố da thông thường mang lại hiệu quả triệt để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nám ở tầng sâu mà không gây kích ứng.

Rhodiola Sachalinensis chiết xuất rễ vàng giúp phục hồi tổn thương da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và hàng rào bảo vệ da.

Phức hợp Mai – B với công nghệ chống lão hóa và thanh lọc làm sáng da vượt trội

Phức hợp siêu peptide APEP với 8 loại Peptide tinh khiết hàm lượng cao giúp tăng tối đa khả năng chống lão hóa tầng sâu, tăng sinh Collagen, nâng cơ và cải thiện nếp nhăn.

Phức hợp Toxjet™ với bao nang capsule gồm 9 loại Peptide và Hyaluronic Acid, Tranexamic Acid và β-glucan siêu phân tử thẩm thấu tầng sâu kích thích sản sinh collagen & elastin.

Hệ sinh thái xanh của SkinMD Laboratories

Công ty Reviresco là chủ sở hữu của thương hiệu SkinMD Laboratories. Công ty có viện nghiên cứu hiện đại đặt tại khu bảo tồn sinh thái trên đảo Jeju - một vùng đất giàu khoáng chất từ dung nham núi lửa cùng các loại thảo mộc được trồng organic.

Các tinh túy thảo dược quý hiếm của Jeju trở thành các công thức trị liệu da cao cấp trong SkinMD

Các sản phẩm của SkinMD đáp ứng tiêu chí an toàn và hiệu quả, phù hợp mọi loại da do đã loại bỏ các thành phần độc hại và nguồn gốc từ động vật để bảo vệ làn da của người dùng cũng như môi trường tự nhiên.



Chính nhờ điều đó mà hệ thống sản phẩm của SkinMD được cấp chứng chỉ EWG dành cho sản phẩm thân thiện không gây kích ứng hoặc bất kỳ tổn hại nào với làn da, cũng như an toàn cho sức khỏe. Đây là chứng nhận được kiểm duyệt vô cùng khắt khe khi sản phẩm phải đảm bảo không chứa bất kỳ thành phần nào trong danh sách "cấm sử dụng" của EWG. Với vô vàn sản phẩm trên thị trường hiện nay, thì chứng nhận EWG VERIFIED™ là cơ sở đáng tin cậy để người dùng có thể yên tâm lựa chọn một sản phẩm an toàn và lành tính cho mình.

Hai hệ giải pháp giành giải The Best Brand 2022 - SkinMD Pure Whitenol & SkinMD Revitox

Luôn đặt hiệu quả và an toàn của khách hàng ở trung tâm, và với những công thức khoa học độc quyền không thể thay thế hoặc sao chép, SkinMD Laboratories đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên trong các routine chăm sóc da của mọi phụ nữ yêu da đẹp, hoặc liệu trình trị liệu chuyên nghiệp của các chuyên gia da liễu. Tại Việt Nam, các sản phẩm SkinMD Pure Whitenol SkinMD Revitox đã được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống các cơ sở chăm sóc da liễu và thẩm mỹ viện lớn.

Thông tin sản phẩm:

Đơn vị nhập khẩu phân phối độc quyền tại Việt Nam: CTCP Giải pháp Sức khỏe & Sắc đẹp Janami

Địa chỉ: 98 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội