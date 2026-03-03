Người đàn bà 63 tuổi "xách" cún và cá sấu đi event khiến mạng xã hội bùng nổ bàn luận

Demi Moore đang có một tuần lễ bùng nổ bất ngờ, nữ diễn viên 63 tuổi trở thành tâm điểm của làng mốt quốc tế với hai màn xuất hiện liên tiếp, mỗi lần đều đủ sức chiếm sóng mạng xã hội. Từ cú "lột xác" tại Milan Fashion Week cùng Gucci đến màn xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Actor Awards 2026 đều là những màn lộ diện với tuyên ngôn phong cách rõ rệt.

Rạng sáng 2/3 (theo giờ Việt Nam), tại thảm đỏ Actor Awards 2026, Demi Moore thu hút ống kính khi xuất hiện trong một thiết kế của Schiaparelli, hưởng ứng chủ đề "Reimagining Hollywood Glamour From the '20s and '30s" (Tái hiện vẻ đẹp lộng lẫy của Hollywood thập niên 20 và 30).

Nữ minh tinh 63 tuổi gây ấn tượng với chiếc váy haute couture của Schiaparelli (Nguồn @people).

Chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể vô cùng ấn tượng với hoạ tiết da cá sấu nguyên mảnh, phía sau lại bùng nổ với phần tulle trắng phồng lớn như một "bữa tiệc thị giác" thực sự. Demi hoàn thiện tổng thể bằng trang sức bạc và giày mũi nhọn thanh mảnh, giữ tinh thần cổ điển pha hiện đại.

Chiếc váy haute couture của giúp tổng thể vừa mang hình bóng cổ điển của Old Hollywood xưa, vừa mang tinh thần avant-garde đặc trưng của Schiaparelli. Ở tuổi ngoài 60, Demi không chọn cách an toàn mà liên tục thử nghiệm, thử thách khả năng chinh phục những diện mạo thời trang mới mẻ.

Nhìn từ xa chiếc váy vô cùng ấn tượng như một mảnh da cá sấu lớn (Ảnh Getty Images).

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về tinh thần thử nghiệm, tạo hình lần này của Demi Moore cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng vóc dáng gầy gò của nữ minh tinh khiến tổng thể trở nên kém sức sống, thậm chí làm dấy lên lo ngại về sức khoẻ.

Những body mảnh khảnh xuất hiện trên các thảm đỏ phim ảnh và thời trang gần đây liên tục bị netizen phàn nàn vì thiếu sức sống (Ảnh REUTERS)

Không ít bình luận bày tỏ sự phản đối việc tôn vinh hình thể thiếu lành mạnh. Một người viết: "Chúng ta đã ngừng cổ suý cho rối loạn ăn uống và phong cách heroin chic từ đầu những năm 2000 rồi mà." Người khác nhận xét: "Thật buồn. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng điều này không hề healthy." Thậm chí có ý kiến gay gắt hơn: "Hãy ngừng bình thường hoá rối loạn ăn uống. Không có gì ổn ở chuyện này cả. Mong Demi sớm khỏe lại."

Netizen quốc tế hết sức quan tâm vấn đề hình thể của các ngôi sao, mọi nỗ lực về thời trang có thể dễ dàng bị gạt sang bên nếu vóc dáng bị đánh giá là thiếu lành mạnh.

Trước khi xuất hiện tại Actor Awards, ít ngày trước, ở màn trình diễn gây chú ý của Demna, Demi Moore đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi dự show Thu/Đông 2026 của Gucci cùng 2 món "phụ kiện" gây sốc: một chú cún nhỏ và mái tóc bob siêu ngắn.

Trong nhiều năm, cô gần như trung thành với mái tóc dài chấm hông mang tính biểu tượng. Vì vậy, kiểu bob cắt cao trên vai, tạo hiệu ứng ướt và uốn gợn nhẹ. Hair stylist của Demi còn đặt tên vui cho màn "biến hình" này là "Demi-tris BoB", khẳng định đây là tóc thật, dập tắt nghi vấn nữ diễn viên đội tóc giả. Trong bộ outfit da đen từ đầu đến chân của Gucci, mái tóc bob sắc sảo giúp Demi trông lạnh lùng, quyền lực và hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc trước đó.