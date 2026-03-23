Người chơi Hermès sốc vì sau mùa nồm túi méo mó không thể cứu, lỗi từ chính cách bảo quản quen của nhiều người

Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây đang khiến cộng đồng yêu hàng hiệu bàn tán rôm rả. Chủ nhân chiếc post chia sẻ về một chiếc Hermès Kelly da Epsom rơi vào tình trạng "hỏng không thể cứu", nguyên do có thể từ việc bảo quản sai cách. Theo đó, chủ tài khoản chia sẻ chiếc túi này đã được cất trong tủ cùng hộp hút ẩm suốt thời gian dài không sử dụng. Đến khi mở ra, chiếc túi đã biến dạng hoàn toàn: thân túi nhăn nhúm theo từng mảng lớn, bề mặt da co rút, cứng đơ như "hóa đá", mất sạch form dáng vốn là linh hồn của dòng túi này. Không những thế, sau khi bị biến dạng, chiếc túi này còn nặng lên đến 5kg, trong khi trọng lượng thông thường nguyên bản túi chưa đến 1kg.

Chiếc túi Hermès Kelly da Epsom biến dạng vì cất túi cùng hộp hút ẩm. (Nguồn: NVCC)

Với những thiết kế đắt đỏ đến từ Hermès, một khi cấu trúc da đã bị phá vỡ thì gần như không có phương án phục hồi, đồng nghĩa giá trị chiếc túi cũng coi như "bay màu". Điều khiến nhiều người bất ngờ là nguyên nhân lại đến từ chính thói quen bảo quản mà không ít người vẫn nghĩ là chuẩn chỉnh: sử dụng hộp hút ẩm để chống mốc.

Về lý thuyết, hút ẩm giúp hạn chế ẩm mốc - kẻ thù số một của đồ da. Tuy nhiên, khi đặt hút ẩm quá gần túi hoặc để trong không gian kín quá lâu, đặc biệt không thay mới định kỳ, sẽ khiến môi trường bảo quản túi trở nên quá khô. Da, dù là loại đã qua xử lý như Epsom, vẫn cần một độ ẩm nhất định để giữ độ mềm và đàn hồi. Khi bị rút ẩm quá mức, các sợi da sẽ co lại, khiến bề mặt cứng, nhăn và biến dạng không thể hồi lại.

Giá của một chiếc Hermès Kelly da Epsom màu đỏ không có mức cố định, mà dao động mạnh tùy theo kích thước và phiên bản. (Nguồn: Instagram)

Không ít người trong phần bình luận cũng chia sẻ từng gặp tình huống tương tự. Có ý kiến cảnh báo việc dùng hút ẩm lâu ngày có thể chuyển thành dạng dung dịch lỏng, nếu rò rỉ còn gây ố màu và phá hủy da nghiêm trọng hơn. Một số người khác cho rằng giải pháp an toàn nhất là sử dụng máy hút ẩm cho cả phòng chứa đồ da, kết hợp điều hòa chế độ khô để duy trì môi trường ổn định 24/24.

Ở phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ gặp tình trạng tương tự khi dùng hộp hút ẩm bảo quản đồ. (Nguồn: Facebook)

Từ câu chuyện này, nhiều "dân chơi túi" rút ra rằng việc lạm dụng hút ẩm, để túi trong túi vải quá kín, hay cất giữ quá lâu mà không sử dụng đều là những sai lầm phổ biến. Một quan điểm được đồng tình nhiều là "dùng túi này mình là Sen chứ không phải Boss", tức là người dùng phải chăm sóc túi rất kĩ thay vì chỉ cất đi cho xong.

Trên thế giới cũng có không ít trường hợp túi hiệu hỏng vì bảo quản sai cách vào những ngày thời tiết ẩm. Thực tế, cách bảo quản đúng không nằm ở việc nhồi thật nhiều gói hút ẩm mà là kiểm soát môi trường ổn định. Độ ẩm lý tưởng cho đồ da thường nằm trong khoảng 40–60%, không quá ẩm để tránh mốc nhưng cũng không quá khô khiến da bị "chết". Ngoài ra, nên để túi ở nơi thoáng khí như tủ kính, hạn chế cất kín trong túi vải thời gian dài, giữ form bằng giấy không axit và thỉnh thoảng mang túi ra sử dụng để da duy trì độ mềm tự nhiên.

Không ít người cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi bảo quản túi hàng hiệu sai cách, để rồi nhận lại “cú sốc” khi mở tủ. (Nguồn: Instagram)

Câu chuyện về chiếc Hermès "hóa đá" vì hút ẩm tưởng là khó tin nhưng lại là bài học lớn. Với đồ da cao cấp, sai một ly có thể đi cả trăm triệu, và chơi hàng hiệu không chỉ là mua để xài mà còn phải hiểu để giữ cho đúng.