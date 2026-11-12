Người cha shipper đi giao hàng 31 ngày không nghỉ, cố gắng kiếm hơn 53 triệu đồng để đón con gái chào đời

Câu chuyện được chính người đàn ông chia sẻ trong một video đăng tải trên TikTok ngày 3/11. Đến nay, đoạn clip đã thu hút hơn 5,5 triệu lượt xem, 1,1 triệu lượt thích cùng khoảng 7.200 bình luận.

Mở đầu video, người tài xế giơ tấm ảnh siêu âm và giới thiệu đầy tự hào: "Đây là con gái tôi". Anh cho biết vợ đang mang thai tháng thứ 7 và bản thân muốn nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho ngày con chào đời. Trong phần chú thích, người đàn ông đặt ra một mục tiêu rất cụ thể: Kiếm 70.000 baht trong vòng một tháng bằng cách làm việc không nghỉ ngày nào.

Đến ngày thứ 31, anh vui mừng thông báo đã hoàn thành thử thách. Tổng số tiền kiếm được là 70.074 baht (tương đương khoảng 53,4 triệu đồng). Khoản thu nhập này sẽ được dành để chi trả chi phí sinh nở cho vợ và những khoản cần thiết khi em bé chào đời.

Hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người xúc động

Video ghi lại hành trình làm việc suốt một tháng của nam tài xế. Dù thời tiết không thuận lợi, anh vẫn tiếp tục rong ruổi trên đường, kể cả trong những ngày mưa lớn. Đáng chú ý, nửa cuối tháng 10 cũng là thời điểm nhiều khu vực tại Thái Lan hứng chịu mưa lớn và tình trạng ngập lụt.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận động viên và bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực của người cha sắp đón con đầu lòng.

Một người liên tưởng anh đến Gwan-sik, nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Khi cuộc đời cho bạn quả cam", vốn được nhiều khán giả yêu mến bởi sự chân thành và hết lòng vì gia đình. Bên cạnh những lời khen ngợi, một số người cũng bất ngờ trước mức thu nhập hơn 70.000 baht mà một tài xế giao hàng có thể kiếm được trong vòng một tháng.

Trước những thắc mắc này, nam tài xế giải thích trong phần bình luận rằng đây không phải mức thu nhập thông thường. Tháng vừa qua diễn ra sau đợt ngập lụt nên anh nhận được khoản thưởng đáng kể từ công việc giao hàng. Anh cũng tiết lộ lịch làm việc kéo dài từ 6h sáng đến khoảng 21h-23h mỗi ngày, liên tục trong suốt 31 ngày mà không có ngày nghỉ.

Chia sẻ này càng khiến nhiều người cảm phục sự cố gắng của người đàn ông. Với anh, mục tiêu kiếm tiền trong tháng không đơn thuần là một thử thách cá nhân, mà còn là cách chuẩn bị những điều kiện tốt nhất có thể để đón con gái nhỏ đến với gia đình.

Nguồn: MSNews