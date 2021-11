Ngược đời chưa, những sao Hàn này lại được fan nài nỉ đừng đeo phụ kiện, phục sức rườm rà, tại sao ấy nhỉ?

Khuyên tai statement, khuyên tai loop bản to, dây chuyền layer, hay những bộ trang sức đính đá, kim cương, pha lê lộng lẫy, nhìn vào là choáng ngợp... gần như gắn liền với các sao nữ mỗi khi họ hiện diện trên thảm đỏ. Phụ kiện nhìn chung là vật thêm hoa điểm phấn, giúp không chỉ trang phục mà người diện tỏa sáng, nhưng đó cũng không phải là công thức chung mà tất cả mọi người phải làm theo. Điển hình như 4 sao Hàn dưới đây, họ đẹp nhất, khí chất nhất khi tối giản các loại phụ kiện trên người.

Han So Hee

Nỗ lực chứng minh năng lực diễn xuất đã được công nhận rộng rãi, Han So Hee còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp pha trộn giữa nhiều mặt đối lập, ngây thơ và nổi loạn, e ấp và quyến rũ. Nhìn vào những lần đi thảm đỏ, sự kiện của Han So Hee, cô hầu như chỉ đeo khuyên tai nhỏ, sát tai, trang phục cũng toàn là gam màu cơ bản nhưng tuyệt đối không hề nhạt nhòa. Vẻ đẹp và thần thái đặc biệt giúp Han So Hee tỏa sáng mà chẳng cần đến những lối phục sức xa hoa, hào nhoáng.

Seohyun

Luôn được ca ngợi có khí chất con nhà giàu, nhưng chẳng lúc nào fan thấy Seohyun đeo trang sức khoa trương, mặc dù cô thường xuyên diện váy trễ vai hay váy hai dây, kiểu trang phục rất lý tưởng để khoe phụ kiện.

Seohyun cho thấy gu thời trang tinh tế, nhẹ nhàng, qua đó phản ánh được phong cách tao nhã, sang trọng đúng điệu. Nếu Seohyun mê mẩn những phục sức to bản, lộng lẫy kia thì có lẽ khí chất thanh tân, nền nã của cô nàng sẽ chẳng vẹn nguyên như bây giờ đâu nhỉ?

Krystal

Nếu Seohyun mang phong thái của một tiểu thư nhà giàu trọng tri thức, gia giáo thì Krystal lại cho người ta cảm giác của một thiên kim tiểu thư sành điệu, tự tin, độc lập và bất cần. Krystal thường xuyên diện đồ màu đen, đây cũng là gam màu giúp cô bộc lộ được khí chất lạnh lùng, xa cách tối ưu nhất. Với Krystal, cô nàng chỉ cần để tóc ép thẳng, chải lệch một bên, diện đồ đen trắng là đủ bức áp người đối diện với ánh nhìn sắc lẹm rồi.

Jun Ji Hyun

Tinh giản, thanh lịch mà đẳng cấp, đó chính là gu thời trang của "mợ chảnh" Jun Ji Hyun. Dù outfit chỉ vọn vẹn 3 món đồ gồm kính mắt đen, váy ngắn kẻ ô và giày cao gót quai mảnh, nhưng khí chất sang chảnh ngất trời của nữ diễn viên vẫn cứ toát lên ngùn ngụt.

Trang phục yêu thích của Jun Ji Hyun hầu hết theo hướng menswear hoặc thời trang công sở đậm chất nữ quyền, song vẫn có biến tấu tinh tế để biểu lộ khía cạnh quyến rũ, nữ tính của cô. Có lẽ phụ kiện xịn xò nhất mà nữ diễn viên luôn mang theo mình là sự tự tin, toát ra từ ánh mắt và dáng đi mạnh mẽ của cô.

Ảnh: Sưu tầm