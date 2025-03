Ngừng dùng vitamin C sai thời điểm đi, da xỉn đen, tiền đổ xuống sông!

Thoa serum vitamin C sai giờ, da bỏ lỡ điều gì?

Serum vitamin C là “trợ thủ” sáng da, chống oxy hóa, mờ thâm, nhưng bạn thoa sai thời điểm thì tự ném lợi ích qua cửa sổ! Nếu bạn thoa serum này vào tối muộn, sau 11 giờ đêm, không hẳn là “phá” da, mà là phí hoài sức mạnh. Bác sĩ Shasa Hu, Giám đốc Phân khoa Thẩm mỹ tại Khoa Da liễu và Phẫu thuật Da Dr. Phillip Frost, Đại học Miami, giải thích: Vitamin C “trâu” nhất ban ngày, bảo vệ da khỏi tia UV, ô nhiễm – thủ phạm làm da xỉn đen, thâm, lão hóa sớm. Nghiên cứu từ Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology chỉ ra: Thoa sáng giảm tổn thương gốc tự do đến 40%, còn thoa đêm thì “nửa vời”, không tối ưu.

Bác sĩ Patricia Wexler trên Self.com cũng nói: Thoa vitamin C buổi tối không sai, nhưng chẳng phải cách làm thông minh, vì ban đêm da cần tái tạo bằng retinol hơn là chống oxy hóa. Ngược lại, bạn thoa ban ngày, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, mà quên chống nắng? Da nhạy cảm hơn, thâm đậm thêm, tiền mua serum đổ sông hết!

Thoa đúng giờ nào, cách nào mới chuẩn?

Bạn muốn vitamin C “bung” hết công dụng không? Hãy thoa serum từ 7-8 giờ sáng, sau khi bạn rửa mặt và dùng toner. Bạn chỉ nên lấy 3-4 giọt, thoa đều lên mặt, chờ 10 phút cho thấm. Vitamin C luôn thoa trước kem dưỡng hoặc kem chống nắng, để nó thẩm thấu trực tiếp, bảo vệ da tối đa khỏi tia UV và khói bụi. Ban đêm, bạn có thể thoa trước 10 giờ tối nếu thích, nhưng không cần thiết – để dành cho retinol hay peptide sẽ “đỉnh” hơn.

Bạn phải thoa kem chống nắng SPF 30+ sau serum ban ngày, thoa lại mỗi 2 tiếng nếu ra ngoài, kẻo công dụng vitamin C “bay” mất. Tần suất thì sao? Bạn thoa hằng ngày, 1 lần sáng là lý tưởng; da nhạy cảm thì giảm còn 4-5 lần/tuần. Chuyên gia khuyên bạn đừng lạm dụng quá liều, da mệt là kích ứng ngay, “xong đời” cả mặt!

Da “xỉn” là tại bạn đó!

Thoa vitamin C sai giờ, da xỉn đen, thâm đầy, tiền đổ xuống sông chẳng oan. Một lần lệch thời điểm, công sức skincare tan tành. Bạn check lịch thoa đi, có đang phí serum không? Sửa ngay kẻo tiếc muốn khóc!