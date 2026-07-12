Mỗi khi thời tiết bước vào những đợt nắng nóng gay gắt, trên các nền tảng mạng xã hội từ Trung Quốc đến Việt Nam lại xuất hiện một hiện tượng vô cùng hài hước nhưng được rất nhiều người hưởng ứng: ngủ ôm quả bí đao. Từ những căn phòng trọ oi bức của sinh viên cho đến các diễn đàn gia đình hay hội nhóm thú cưng, quả bí đao bỗng chốc trở thành "bạn giường" lý tưởng, được ví như một chiếc "máy điều hòa tự nhiên" vừa rẻ vừa thân thiện với môi trường.

Ngủ với bí đao đang là trend giải nhiệt mùa hè từ người tới thú cưng (Ảnh minh họa)

Sự thật là trào lưu này không hoàn toàn là một trò đùa vô căn cứ. Bác sĩ Trần Đông Lăng, Trưởng khoa Châm cứu thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) tiết lộ một điều ít ai ngờ đến: Ngủ ôm quả bí đao thực sự có cơ chế làm mát khoa học dựa trên cả đặc tính vật lý lẫn lý thuyết y học.

Về mặt vật lý, quả bí đao chính là một "chiếc gối nước tự nhiên" hoàn hảo. Do chứa hàm lượng nước vượt quá 95%, bí đao có khả năng dẫn nhiệt tuyệt vời và dung tích nhiệt riêng cực cao. Nhờ vậy, nhiệt độ bề mặt của quả bí đao thường thấp hơn nhiệt độ phòng từ 3 - 5 độ C. Khi chúng ta ôm hoặc gác chân lên quả bí, nó sẽ nhanh chóng hấp thụ nhiệt lượng từ bề mặt cơ thể và tỏa ra cảm giác mát lạnh tức thì.

Bác sĩ y học cổ truyền Lý Văn Bân (Bắc Kinh, Trung Quốc) bổ sung thêm, vỏ quả bí đao vốn là một vị thuốc có tính hàn nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè. Khi tiếp xúc với da người, đặc tính làm mát tự nhiên này sẽ truyền qua da, giúp cơ thể hạ nhiệt và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn trong những đêm hè oi bức.

Cảnh báo từ chuyên gia: Đừng biến "máy điều hòa tự nhiên" thành nguồn cơn đổ bệnh

Mặc dù mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng các bác sĩ cảnh báo hiệu quả làm mát này chỉ mang tính chất cảm tính, tạm thời chứ không thể thay thế cho quạt hay điều hòa nhiệt độ. Việc lạm dụng trào lưu này có thể đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe nguy hiểm cho cả hệ hô hấp lẫn xương khớp.

Ngủ với bí đao cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Lý Văn Bân cảnh báo, ban đêm là thời điểm dương khí yếu nhất. Việc áp sát một vật thể mang tính hàn và lạnh như bí đao liên tục suốt đêm vào cơ thể sẽ gây tổn thương dương khí, làm suy yếu hệ miễn dịch.

Còn bác sĩ Trần Đông Lăng phân tích rằng việc tiếp xúc với cái lạnh kéo dài trong lúc ngủ sẽ khiến các mạch máu dưới da co lại đột ngột, gây hạ thân nhiệt ngoại vi. Điều này trực tiếp dẫn đến tình trạng co thắt ruột, đầy hơi, nhiễm lạnh sâu gây ho, viêm phế quan hoặc viêm phổi cấp tính.

Chưa kể, một quả bí đao thường rất to, nặng và cứng. Việc đè ép hoặc cố định tư thế ôm suốt 6 đến 8 tiếng đồng hồ khi ngủ sẽ làm thay đổi tư thế sinh lý tự nhiên của cột sống, dẫn đến tình trạng chèn ép dây thần kinh, gây đau nhức vùng vai gáy, chuột rút và tê bì tay chân vào sáng hôm sau.

4 kiểu người tuyệt đối KHÔNG nên ôm quả bí đao đi ngủ

Cả bác sĩ Trần Đông Lăng và bác sĩ Lý Văn Bân đều nhấn mạnh, dù không xét tới hiệu quả làm mát thì còn có một điều ít ai ngờ đến là phương pháp này không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những đối tượng nhạy cảm sau đây:

- Người tỳ vị hư (tiêu hóa kém): Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ bị đau bụng, tiêu chảy khi ăn đồ mát tuyệt đối không nên thử nghiệm, vì cái lạnh từ quả bí sẽ làm co thắt ruột và khiến tiêu hóa thêm trì trệ.

- Người dương hư (thường lạnh tay chân): Nhóm người này sẵn có dương khí yếu, ôm vật hàn ban đêm càng khiến lạnh bụng, mệt mỏi, tuần hoàn máu kém, thậm chí gây mất ngủ vì co cơ.

- Người cao tuổi: Khí huyết của người già đã suy giảm, xương khớp yếu và dễ đau mỏi. Bí đao to, cứng có thể gây chèn ép khi xoay mình, dẫn đến nguy cơ té ngã hoặc chèn khớp nguy hiểm.

- Trẻ em thể trạng yếu: Trẻ nhỏ chưa biết tự điều chỉnh thân nhiệt nên rất dễ nhiễm lạnh bụng, sốt về đêm. Kích thước quả bí lớn cũng có thể lăn đè gây ngạt thở hoặc va đập, tổn thương làn da non nớt của trẻ.

Không nên để trẻ em ôm bí đao đi ngủ (Ảnh minh họa)

Bỏ túi cẩm nang "đu trend" ôm bí đao ngủ an toàn nếu vẫn muốn thử

Nếu bạn vẫn muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ này một cách an toàn, các bác sĩ khuyên bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

- Không áp sát da: Tuyệt đối không để vỏ bí tiếp xúc trực tiếp với da suốt đêm. Hãy bọc quả bí bằng một chiếc khăn vải mỏng hoặc vải cotton để giảm tác động lạnh, tránh sốc nhiệt về đêm.

- Rửa sạch vỏ trước khi dùng: Lớp vỏ bí đao tự nhiên thường có rất nhiều gai trắng nhỏ, bột sáp và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Bác sĩ Trần Đông Lăng lưu ý cần rửa sạch, chà nhám kỹ càng để tránh kích ứng da, nổi mẩn ngứa.

Cần chọn kỹ và làm sạch bí đao trước khi ôm đi ngủ (Ảnh minh họa)

- Chỉ nên dùng 1-2 giờ đầu giấc ngủ: Sau khi cơ thể đã mát mẻ và dễ vào giấc hơn, hãy đặt quả bí đao sang một bên để tránh nhiễm lạnh kéo dài cả đêm.

- Không dùng trong phòng điều hòa: Nếu phòng đã bật điều hòa hoặc có quạt mạnh, việc ôm thêm bí đao sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể quá mức, rất dễ bị cảm lạnh.

Sau khi trải nghiệm xong xuôi, bạn hoàn toàn có thể mang quả bí đao này đi nấu một bát canh súp thanh mát để giải nhiệt từ bên trong, vừa tươi ngon lại tận dụng tối đa giá trị của quả bí mà không lo lãng phí thực phẩm.

Nguồn và ảnh: GMW, CCTV