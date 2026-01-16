Ngôi sao thời trang bị buộc tội ăn chặn tiền từ thiện bất ngờ được trắng án

Chiara Ferragni - fashion influencer nổi tiếng nhất nước Ý, từng được xem là hình mẫu hoàn hảo của giới sáng tạo nội dung và kinh doanh thời trang vừa chính thức được tòa án Milan tuyên bố trắng án trong vụ bê bối gây chấn động mang tên "Pandorogate" . Trước đó, nữ influencer sinh năm 1987 đối mặt với cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng liên quan đến các sản phẩm bánh Giáng sinh, trứng Phục Sinh và lời hứa quyên góp cho trẻ em mắc ung thư.

Vụ việc từng khiến dư luận Ý dậy sóng, đặt dấu hỏi lớn về ranh giới giữa quảng cáo, thiện nguyện và trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Hình ảnh Chiara Ferragni bị cánh phóng viên bao vây khi có mặt ở Tòa án Milan mới đây (Ảnh Getty Images).

"Pandorogate" là gì và vì sao gây phẫn nộ?

Scandal bắt nguồn từ chiến dịch quảng bá bánh Giáng sinh Pandoro phiên bản hồng do Chiara Ferragni hợp tác cùng hãng bánh kẹo Balocco trong hai mùa lễ hội 2022 - 2023. Song song đó là các mẫu trứng sô-cô-la Phục Sinh cao cấp mang tên "Dolci Preziosi".

Trong các thông điệp truyền thông, chiến dịch này khiến người tiêu dùng tin rằng doanh thu từ việc bán sản phẩm sẽ được quyên góp cho Bệnh viện Nhi Regina Margherita ở Turin, nhằm hỗ trợ nghiên cứu ung thư nhi khoa. Hình ảnh từ thiện được cho là đã giúp doanh số tăng vọt.

Tuy nhiên, mọi chuyện rẽ sang hướng khác khi một nhà báo điều tra phanh phui rằng khoản quyên góp 50.000 euro cho bệnh viện đã được thương hiệu Balocco thực hiện trước khi ký hợp đồng với Chiara Ferragni. Trong khi đó, Chiara Ferragni nhận 1 triệu euro phí quảng cáo, và phần lớn doanh thu bán bánh không hề chuyển cho bệnh viện như nhiều người lầm tưởng.

Nụ cười mãn nguyện của ngôi sao thời trang nổi tiếng khi chính thức khép lại vụ bê bối kéo dài (Ảnh Getty Images).

Bị đề nghị án tù nhưng tòa tuyên không đủ cơ sở truy tố

Trước làn sóng phẫn nộ, công tố viên từng đề nghị mức án 20 tháng tù dành cho Chiara Ferragni với cáo buộc lừa đảo, tổng giá trị vụ việc lên tới 2 triệu euro.

Tuy nhiên, mới đây, thẩm phán tại Milan đã ra phán quyết rằng các cáo buộc hình sự không đủ điều kiện để đưa ra xét xử, đồng nghĩa với việc Ferragni được tuyên trắng án.

Tại phiên điều trần hồi tháng 11, Chiara Ferragni khẳng định cô và đội ngũ hành động "với thiện chí", không trục lợi bất chính, đồng thời thừa nhận đã mắc "sai lầm trong truyền thông", khiến công chúng hiểu sai bản chất chiến dịch.

Từ vụ quảng cáo gian lận thành "quốc sự" của nước Ý

Điều khiến Pandorogate trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở yếu tố người nổi tiếng, mà còn vì nó nhanh chóng leo thang thành vấn đề chính trị - xã hội. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni từng công khai chỉ trích Chiara Ferragni, cho rằng influencer không nên được xem là hình mẫu đạo đức khi kiếm tiền từ những sản phẩm "đội lốt từ thiện".

Vụ việc cũng trở thành chất xúc tác để chính phủ Ý thúc đẩy luật siết chặt hoạt động quảng cáo của influencer, buộc người có sức ảnh hưởng phải minh bạch hơn trong các chiến dịch thương mại và thiện nguyện.

Tên của Chiara Ferragni được dùng để đặt cho "Dự luật Ferragni", một sáng kiến lập pháp nhằm siết chặt quản lý đối với các KOL có trên 1 triệu lượt theo dõi, cấm họ quảng cáo sai lệch (Ảnh Getty Images).

Đế chế triệu đô sụp đổ và cái giá của niềm tin công chúng

Dù được trắng án, hậu quả mà Chiara Ferragni phải gánh chịu là không nhỏ. Trước đó, cô và các công ty liên quan đã chi trả 3,4 triệu euro cho bệnh viện, hoàn lại phí hợp đồng cho thương hiệu bánh Balocco và bồi hoàn cho người tiêu dùng đã mua bánh và trứng.

Đáng chú ý hơn, scandal này cũng góp phần làm ngòi nổ tan vỡ cho cuộc hôn nhân giữa Chiara Ferragni và rapper Fedez. Cặp đôi đình đám từng sở hữu đế chế truyền thông, thời trang, podcast và chương trình truyền hình thực tế có sức ảnh hưởng bậc nhất nước Ý.

Dù không phải đối mặt với án tù, sự vụ Pandorogate vẫn được xem là vết nứt lớn nhất trong sự nghiệp của Chiara Ferragni. Vụ việc trở thành lời cảnh tỉnh cho giới influencer toàn cầu: khi ranh giới giữa quảng cáo, danh tiếng và lòng tin công chúng bị xóa nhòa, cái giá phải trả đôi khi không nằm ở bản án, mà ở sự sụp đổ của hình ảnh đã dày công xây dựng suốt nhiều năm.

Nguồn: CNN