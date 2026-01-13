Ngọc Trinh theo trend túi lạ của nàng dâu tỷ phú Phương Nhi

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim tối 12/1, Ngọc Trinh nhanh chóng được chú ý giao diện nền nã, trong veo hiếm thấy. Nữ diễn viên diện mẫu váy satin trắng dáng corset, kiểu tóc buộc thấp gọn gàng, lối trang điểm hồng hào, tinh tế. Không còn những bộ cánh cắt xẻ táo bạo quen thuộc, người đẹp khi chọn cho mình hình ảnh "nàng thơ" trẻ trung như tuổi đôi mươi khiến khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú.

Ngọc Trinh và tạo hình tiểu thư trong veo trong sự kiện tối 12/1 (Nguồn @ngoctrinh89).

Điểm nhấn thú vị trong outfit của Ngọc Trinh chính là chiếc túi dáng trứng độc đáo đến từ thương hiệu Simone Rocha. Chiếc túi có hình dáng tròn đầy như một quả trứng ngọc trai, bề mặt trắng mượt, kết hợp cùng quai xách làm từ chuỗi ngọc trai nhỏ xinh. Tổng thể vừa lạ mắt, vừa nữ tính, khiến món phụ kiện này trông giống một món trang sức nghệ thuật hơn là một chiếc túi xách thông thường. Khi đặt cạnh chiếc váy trắng tinh khôi, túi càng làm nổi bật tinh thần thanh lịch, nhẹ nhàng mà Ngọc Trinh đang theo đuổi trong lần xuất hiện này.

Chiếc túi của Simone Rocha góp phần làm điểm nhấn đắt giá cho outfit của nữ diễn viên (Ảnh @ngoctrinh89).

Không chỉ riêng Ngọc Trinh, thiết kế túi trứng của Simone Rocha trước đó cũng từng được Á hậu Phương Nhi lựa chọn khi xuất hiện tại một sự kiện cùng gia đình chồng. Mẫu Simone Rocha Large Pearl Egg Bag với mức giá £625, tương đương khoảng 22 triệu đồng được Phương Phi diện cùng áo dài hồng phấn cách điệu, tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa, giúp hình ảnh của nàng Á hậu như được nâng tầm, thanh lịch mà không hề nhạt nhòa.

Mẫu túi Rocha Large Pearl Egg Bag từng được Phương Nhi diện lựa chọn trong 1 sự kiện của tập đoàn Vingroup hồi tháng 12/2025 (Ảnh Như Hoàn).



Simone Rocha là thương hiệu đến từ Ireland, nổi tiếng với phong cách nữ tính, lãng mạn nhưng luôn pha trộn tinh thần sáng tạo và mới mẻ do nhà thiết kế cùng tên sáng lập. Đế chế riêng của con gái huyền thoại John Rocha là ngôi nhà của những thiết kế kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và nghệ thuật đương đại. Chiếc túi trứng ngọc trai chính là minh chứng cho triết lý này, vừa đủ độc đáo để thu hút ánh nhìn, lại đủ tinh tế để không át đi vẻ đẹp của người sử dụng.

Việc cả Ngọc Trinh và Phương Nhi đều lựa chọn món phụ kiện này cho những dịp quan trọng cho thấy sức hút của Simone Rocha tại Việt Nam đang ngày càng tăng. Thương hiệu này đang dần trở thành lựa chọn yêu thích của những người phụ nữ muốn thể hiện sự tinh tế, am hiểu thời trang mà không cần phô trương hay quá cầu kỳ.

Trong 1 tháng, chiếc túi trứng lần lượt xuất hiện cùng 2 người đẹp Vbiz (Ảnh Simone Rocha).



